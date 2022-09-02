Электросамокаты и велосипеды выдали соцработникам в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском районе на электросамокаты и велосипеды пересели соцработники. Теперь на дорогу времени меньше, а на подопечных – больше. Передвигаться на двухколесном транспорте решили ради эксперимента. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, как прошел тест-драйв.

Путь на работу занимает всего несколько минут. К подопечным Галина Соломенко теперь приезжает на новом электросамокате. Все успевать стало проще. И о своем здоровье заботится. За день наматывает до 30 километров.

«Раньше много надо было ходить. Конечно, ноги уставали. Приходилось добираться или транспортом, или пешком. Надо идти и в больницу, с больницы в аптеку, и потом туда. Выдали самокат и, знаете, что? Намного быстрее, во-первых, и ноги уже не так устают», – сказала социальный работник Галина Соломенко.

У смолевических соцработников пока только два электросамоката. Их покупка – эксперимент. В районе хотели посмотреть, как двухколесный транспорт поможет сотрудникам в работе. Результаты оправдали ожидания.

«У многих наших соцработников и по 10-12 человек. Наши граждане пожилого возраста разбросаны по всем Смолевичам. И тем более это очень удобно в сельской местности, потому что от деревни до деревни пять километров», – отметила заведующая отделением социальной помощи на дому Смолевического территориального центра социального обслуживания населения Светлана Степанова.

В депо соцслужбы – и новый велосипед с корзинкой. Скорость поменьше, зато удобнее перевозить еду и лекарства. Татьяна Линник каждый день покупает подопечным продукты. Ей такой транспорт подходит идеально.

«Подопечная, как-то был случай, много попросила меня купить, потому что она далеко живет. И на велосипеде на этом с продуктами добралась. Пешком туда даже бы не дошла. В руках, к сожалению, хрупкое здоровье не позволяет много тягать», – поделилась социальный работник Татьяна Линник.

В планах пересадить на электросамокаты всех соцработников. Главный критерий для будущего двухколесного транспорта – корзинка, а лучше несколько. Электросамокаты были куплены в рамках гуманитарного проекта «Помощь дойдет до каждого».