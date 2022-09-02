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Погода в СНГ: в Армении стоит тропическая жара, в Казахстане убирают ячмень и пшеницу

02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи уже забыли про жару – сегодня в российской столице скромные плюс 13. Немного покапает дождь, но есть надежда на солнце. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане никакого погружения в осень. По всей стране жара за 30 и ни капли дождя. Местами африканский сценарий погоды подпортят сильный ветер и пыльная буря.

Шторм не помешает планам хлеборобов республики. В стране идет уборка ячменя и пшеницы. В Актюбинской области в этом году зерновыми засеяли 368 тысяч гектаров, треть уже убрали. Весной из-за ливней посевную продлили, созрел урожай тоже позже. Аграрии трудятся с рассвета до позднего вечера, чтобы успеть до сезона дождей.

Кыргызстан

Лето не хочет покидать Кыргызстан. В Бишкеке днем до плюс 34 и без дождя. Фермеры по максимуму используют погожие дни.

Сейчас в стране аграрии убирают силос и подготавливают пашни к озимым посевам. Успеть надо до начала сезона дождей.

Армения

Осень опаздывает в Армению. Горячее солнце создает летнее настроение. Сегодня в Ереване плюс 40. Это на три градуса больше, чем накануне.

Тропическая погода способствует хорошему урожаю. В республике вновь созрела малина. С одного гектара фермеры собирают до десяти тонн ягоды. На местных рынках ее продают за полторы тысячи драмов, это почти 225 рублей за килограмм.

Беларусь

Беларусь распрощалась с теплом, в Минске сегодня скупые плюс 17. А на торфяниках Полесья и вовсе первые ночные заморозки. Столбики термометров опустились ниже нуля.

Похолодание – сигнал для перелетных птиц: пора собираться на юг. Но аисты в этом году на зимовку в дальние края не торопятся. Это связано не только с изменением климата – люди подкармливают пернатых. А пока еда не закончится, птица не улетит. С наступлением морозов без помощи человека им не выжить, напоминают орнитологи. По наблюдениям, каждый год несколько десятков аистов остаются зимовать в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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