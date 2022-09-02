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Страны ЕАЭС приступили к реализации проекта «Евразийский электробус»

02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На площадке промышленного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) началась работа по реализации пилотного проекта промышленной кооперации «Евразийский электробус», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Сегодня промышленная кооперация в ЕАЭС – это наиболее эффективная форма объединения совместных усилий производителей стран Союза, позволяющая создавать продукт под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, формировать новые импортозамещающие проекты, а также повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции», – сказал замдиректора департамента промышленной политики ЕЭК Николай Рогожник.

Выгодная интеграция
Успехи ЕАЭС
Отмечается, что стороны согласовали предложенный комиссией план действий по выстраиванию работы для выполнения поручения Совета ЕЭК.

На первом этапе планируется сформировать перечни критических комплектующих, узлов и материалов для производства электробусов, а также определены компании стран ЕАЭС, обладающие необходимым производственным и технологическим потенциалом.

После подготовки материалов стороны договорились организовать рабочую встречу представителей бизнеса стран Союза на одной из промышленных площадок Беларуси.

По мнению Рогожкина, это позволит создать основу для полномасштабного запуска проекта, а также оценить возможность использования в электробусах узлов и агрегатов, предназначенных для других видов техники (автобусы, троллейбусы).

Промежуточные итоги работы планируется озвучить на заседании коллегии комиссии до конца текущего года.

С инициативой о том, чтобы «Евразийский электробус» стал модельным и флагманским проектом в области промышленной кооперации стран ЕАЭС ранее выступила Беларусь. 15 июля в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии было принято решение о запуске пилотного проекта «Евразийский электробус».

Ранее в ходе работы межправительственного совета стран ЕАЭС в Чолпон-Ате стороны договорились о создании Евразийской перестраховочной компании для стимулирования взаимной и внешней торговли. Премьеры евразийской пятерки также обсудили перспективы промышленной кооперации и энергетическую безопасность союза



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Промежуточные итоги работы планируется озвучить на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии до конца текущего года.
 
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