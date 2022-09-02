Страны ЕАЭС приступили к реализации проекта «Евразийский электробус»

На первом этапе планируется сформировать перечни критических комплектующих, узлов и материалов для производства электробусов, а также определены компании стран ЕАЭС, обладающие необходимым производственным и технологическим потенциалом.

После подготовки материалов стороны договорились организовать рабочую встречу представителей бизнеса стран Союза на одной из промышленных площадок Беларуси.

По мнению Рогожкина, это позволит создать основу для полномасштабного запуска проекта, а также оценить возможность использования в электробусах узлов и агрегатов, предназначенных для других видов техники (автобусы, троллейбусы).

Промежуточные итоги работы планируется озвучить на заседании коллегии комиссии до конца текущего года.

С инициативой о том, чтобы «Евразийский электробус» стал модельным и флагманским проектом в области промышленной кооперации стран ЕАЭС ранее выступила Беларусь. 15 июля в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии было принято решение о запуске пилотного проекта «Евразийский электробус».