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От Библии XVI века до новинок: в День белорусской письменности отметили лучшие произведения

04.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День белорусской письменности в городе Добруш гостей праздника знакомили с историей книгопечатания, а современным авторам вручали литературные премии, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Какой же литературный праздник без старинной книги? На Дне письменности собрали десятки редких изданий. Но возле этого экспоната даже сердце замирает. Это точная копия Берестейской Библии 1563 года. Издание весит 15 килограммов.

В ней около полутора тысяч страниц. Уникальную книгу в Добруш привезла Национальная библиотека Беларуси. Библия некогда принадлежала известному белорусскому княжескому роду, сейчас она хранится в Бресте.

«Она была напечатана в городе Бресте в типографии Радзивилов, для дома Радзивилов, поэтому она на старопольском языке. В ее изготовлении участвовали много специалистов разных профессий: кто-то готовил переплет, кто-то искал бумагу, кто-то изучал технологии того времени», – говорит ведущий методист Национальной библиотеки Беларуси Надежда Красуцкая. .

Давняя традиция фестиваля – вручение литературных премий. На сцене рядом с именитыми литераторами Жаннет Сычева. Ее книгу «Испытание временем» назвали открытием года. Автора наградили премией имени Кирилла Туровского, древнебелорусского мыслителя.

«Испытание временем» само говорит о себе. Это просто жизнь человека, главного героя Александра Воронова, который вышел из деревни, из глубинки, как он получал высшее образование, как он жил и адаптировался в городе. Это где-то время 60-х годов. Мне кажется, это жизнь моих родителей и их окружения», – отмечает писательница Жаннет Сычева.

В городе работали десятки интерактивных площадок, город мастеров и фудкорты. Прямо из Добруша можно было отправить открытку в любую точку мира. Ее гасили печатью «День письменности – 2022» с портретом белорусского писателя Ивана Шамякина.

В этом году на праздник письменности приехало около 25 тысяч человек. Для них в Добруш и обратно из города пустили 26 дополнительных поездов. График движения составили с учетом основных мероприятий фестиваля.



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Теги: Брест
 
 
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В День белорусской письменности в городе Добруш гостей праздника знакомили с историей книгопечатания, а современным авторам вручали литературные премии.
 
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