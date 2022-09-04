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Гродно отпраздновал 894-летие: арбузы-великаны, средневековый поединок и световое шоу
04.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гигантские арбузы, средневековый поединок и световое шоу – все это могли увидеть жители и туристы
Здесь воссоздали атмосферу средневековых походов. Шатры, классы по фехтованию, рыцарский турнир. Вот только у участников поединка вместо кольчуги защитный жилет, а в руках тямбара – мягкий меч.
Во время поединков, как в XVI веке, участников поддерживают дамы и другие зрители. Многие приехали издалека.
«Приехали неделю назад специально, чтобы внук отдохнул. Познакомились со своими корнями белорусскими. Живем в Петербурге», – говорят гости праздника.
В центре Гастрономической улицы арбузный фестиваль. Здесь огородные великаны со всей страны. Рекордсменом стал 27-килограммовый арбуз. Его вырастил фермер из Гомельской области. В агробаттле Игорь Гринько участвует не первый год и всегда побеждает. Его тыква, хоть и вне конкурса, пользовалась популярностью у любителей фотосессий. Да и как пройти мимо? Овощ-то 325 килограммов!
«Полностью органическое земледелие, ни капли химии нет. Поездим по фестивалям, ярмаркам, а потом, как и в прошлом году, раздадим людям», – сказал фермер Игорь Гринько.
И таких мастеров целый город. Культурный Гродно стал профессиональным центром. В этом году акцент на жителях.
И какой же день рождения без подарков?! Остановка в Гродно стала финалом летнего турне радио «МИР» по городам Беларуси.
Концерт собрал зрителей на главной площади города. Селфи, фото и видео с хэштегом #мир разлетелись по социальным сетям.
Салют, световое и пиротехническое шоу. Праздник закончился, но яркий след остался в парке аттракционов. В Гродно на колесе обозрения появилась новая подсветка – в честь 30-летия телерадиокомпании «Мир». Наш логотип высотой в 42 метра. 1200 разноцветных ламп. Так Гродно поздравил с днем рождения телерадиокомпанию.
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На улицах Гродно тысячи местных и туристов. Гостиницы бронировали за несколько месяцев. Все приехали на день рождения города.
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