Гродно отпраздновал 894-летие: арбузы-великаны, средневековый поединок и световое шоу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гигантские арбузы, средневековый поединок и световое шоу – все это могли увидеть жители и туристы Гродно . Городу исполнилось 894 года. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына собрала самые яркие моменты праздника.



На улицах Гродно тысячи местных и туристов. Гостиницы бронировали за несколько месяцев. Все приехали на день рождения города. Праздник проходит в необычном формате. Гости гуляют по улицам и проспектам. Есть Спортивная, Театральная и Историческая улицы.

Здесь воссоздали атмосферу средневековых походов. Шатры, классы по фехтованию, рыцарский турнир. Вот только у участников поединка вместо кольчуги защитный жилет, а в руках тямбара – мягкий меч.



«Один из новых развиваемых нами видов спорта – современный мечевой бой. Здесь могут участвовать менее подготовленные бойцы. Не требуется большая защита, не требуется больших вложений и материальных ресурсов», – сказал организатор и судья рыцарских боев Евгений Акимов.

Во время поединков, как в XVI веке, участников поддерживают дамы и другие зрители. Многие приехали издалека.

«Приехали неделю назад специально, чтобы внук отдохнул. Познакомились со своими корнями белорусскими. Живем в Петербурге», – говорят гости праздника.

В центре Гастрономической улицы арбузный фестиваль. Здесь огородные великаны со всей страны. Рекордсменом стал 27-килограммовый арбуз. Его вырастил фермер из Гомельской области. В агробаттле Игорь Гринько участвует не первый год и всегда побеждает. Его тыква, хоть и вне конкурса, пользовалась популярностью у любителей фотосессий. Да и как пройти мимо? Овощ-то 325 килограммов!

«Полностью органическое земледелие, ни капли химии нет. Поездим по фестивалям, ярмаркам, а потом, как и в прошлом году, раздадим людям», – сказал фермер Игорь Гринько.

И таких мастеров целый город. Культурный Гродно стал профессиональным центром. В этом году акцент на жителях.



«У нас был запущен специальный проект «24 часа из жизни города». Мы засняли сюжеты про Гродно и они были показаны у нас на главном экране. Каждый гродненец поздравлял город», – рассказала главный режиссер мероприятия Ирина Миклашевич.

И какой же день рождения без подарков?! Остановка в Гродно стала финалом летнего турне радио «МИР» по городам Беларуси.

Концерт собрал зрителей на главной площади города. Селфи, фото и видео с хэштегом #мир разлетелись по социальным сетям.



«Мы привезли в два раза больше артистов, в два раза больше призов, в два раза больше конкурсов и в два раза больше классного настроения. И я думаю, вы слышите, что происходит за моей спиной – это в два раза больше эмоций», – сказал ведущий утреннего шоу радио «МИР»-Беларусь Алексей Клочков.

Салют, световое и пиротехническое шоу. Праздник закончился, но яркий след остался в парке аттракционов. В Гродно на колесе обозрения появилась новая подсветка – в честь 30-летия телерадиокомпании «Мир». Наш логотип высотой в 42 метра. 1200 разноцветных ламп. Так Гродно поздравил с днем рождения телерадиокомпанию.