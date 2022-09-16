Друзья и союзники: дипломатическим отношениям Казахстана и Беларуси – 30 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Надежные союзники и друзья. Дипломатическим отношениям Казахстана и Беларуси –30 лет. Протокол о дружбе страны подписали 16 сентября 1992 года. Чего за эти годы им вместе удалось достичь, узнала корреспондент «МИР 24» Алина Бржанова.

Десятки совместных проектов и миллионы долларов товарооборота. Все это результат дружественных отношений Нур-Султана и Минска. Казахстан входит в десятку стран – торговых партнеров Беларуси. Одно из основных направлений – производство сельхозтехники.



Этот трактор – еще один результат совместного труда. Комплектующие приходят из Минска, собирают на заводе в Костанае. В год выпускают больше тысячи единиц техники.

«Трактора МТЗ с давних времен себя очень хорошо зарекомендовали. Клиенты любят их из-за того, что у них недорогая цена и они легко ремонтируется. 80% рынка – это только наша продукция», – отметил заместитель генерального директора машиностроительного завода Костаная Валентин Дашкевич.

Скоро в Казахстане начнут самостоятельно производить кабины для тракторов. Это также результат сотрудничества двух стран. В год будут выпускать до 10 тысяч штук.



А это уже завод «Агромаш Холдинг». Специализируется на выпуске комбайнов. Машинный комплекс поставляет белорусский «Гомсельмаш». Кроме техники, помогают и с обучением персонала.

«Сотрудничество «Агромаш Холдинг» и «Гомсельмаша» – это не просто торговые отношения, а это как раз пример промышленной кооперации. Здесь идет вопрос не о том, чтобы просто продать комбайны и отгрузить их на рынок Казахстана, а здесь идет вопрос об увеличении локализации на наших заводах, о создании новых рабочих мест. Есть программа обучения, где наши коллеги, безусловно, «Гомсельмаш» – лидер производства комбайнов в мире, поэтому у них достаточно большое производство, наши коллеги едут туда и набираются опыта», – рассказала президент холдинга по производству сельскохозяйственной техники в Казахстане Динара Шукижанова.

В целом по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на треть и достиг почти миллиарда долларов.



Кроме сельхозтехники, Беларусь поставляет мясные, молочные и колбасные изделия, мебель, лекарства. В Казахстане открыты семь совместных производств.

«Товарооборот – это статистическая отметка уровня экономический отношений. В целом надеемся на такую же многогранную и плодотворную работу в рамках интеграционных объединений. Ну и надеемся на выстраивание отношений в двухсторонней основе все больше и больше. И в экономике, и в социально-культурном измерении, чтобы больше предприятий появлялось, не только торговых, а и совместно-кооперационных», – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Казахстане Павел Утюпин.

Тесно сотрудничают страны и в области культуры. Устраивают совместные кинопоказы, выставки и фестивали. В Нур-Султане, к примеру, прошла выставка народного творчества. Свои работы представили и белорусские художники.