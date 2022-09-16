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Друзья и союзники: дипломатическим отношениям Казахстана и Беларуси – 30 лет
16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Надежные союзники и друзья. Дипломатическим отношениям Казахстана и Беларуси –30 лет. Протокол о дружбе страны подписали 16 сентября 1992 года. Чего за эти годы им вместе удалось достичь, узнала корреспондент «МИР 24» Алина Бржанова.
Десятки совместных проектов и миллионы долларов товарооборота. Все это результат дружественных отношений Нур-Султана и Минска. Казахстан входит в десятку стран – торговых партнеров Беларуси. Одно из основных направлений – производство сельхозтехники.
«Трактора МТЗ с давних времен себя очень хорошо зарекомендовали. Клиенты любят их из-за того, что у них недорогая цена и они легко ремонтируется. 80% рынка – это только наша продукция», – отметил заместитель генерального директора машиностроительного завода Костаная Валентин Дашкевич.
Скоро в Казахстане начнут самостоятельно производить кабины для тракторов. Это также результат сотрудничества двух стран. В год будут выпускать до 10 тысяч штук.
«Сотрудничество «Агромаш Холдинг» и «Гомсельмаша» – это не просто торговые отношения, а это как раз пример промышленной кооперации. Здесь идет вопрос не о том, чтобы просто продать комбайны и отгрузить их на рынок Казахстана, а здесь идет вопрос об увеличении локализации на наших заводах, о создании новых рабочих мест. Есть программа обучения, где наши коллеги, безусловно,
В целом по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на треть и достиг почти миллиарда долларов.
«Товарооборот – это статистическая отметка уровня экономический отношений. В целом надеемся на такую же многогранную и плодотворную работу в рамках интеграционных объединений. Ну и надеемся на выстраивание отношений в двухсторонней основе все больше и больше. И в экономике, и в социально-культурном измерении, чтобы больше предприятий появлялось, не только торговых, а и совместно-кооперационных», – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Казахстане Павел Утюпин.
Тесно сотрудничают страны и в области культуры. Устраивают совместные кинопоказы, выставки и фестивали. В Нур-Султане, к примеру, прошла выставка народного творчества. Свои работы представили и белорусские художники.
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Протокол о дружбе страны подписали 16 сентября 1992 года.
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