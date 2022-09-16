Миграционную политику и взаимодействие с ОДКБ обсудили парламентарии Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Готовность к новым вызовам времени обсудили парламентарии Беларуси и России. В центре внимания – единое миграционное пространство в Союзном государстве и взаимодействие с ОДКБ, передает «МИР 24».

Над выстраиванием отношений с другими странами Беларусь и Россия работают сообща. В Союзном государстве уже принята Концепция по миграционной политике. Она открывает возможности на рынке труда гражданам дружественных стран. В то же время не допускает нежелательных гостей на свою территорию. Однако геополитическая обстановка вынуждает пересматривать подходы.

«Россиянам запретили, например, въезд через пограничные переходы Литвы, Латвии, Польши. Нам пока не запретили. Мы же должны ответить. Мы должны обсудить, как мы должны себя вести. Мне кажется, что белорусский опыт очень хороший – когда мы сделали безвизовый режим, когда мы не закрываемся от стран Европы, чтобы европейцы видели правду и о Беларуси, и о России», – заявил член комиссии Парламентского собрания Беларуси по международным делам Олег Гайдукевич.

До конца года для жителей Литвы, Латвии и Польши Беларусь ввела безвизовый въезд на свою территорию.