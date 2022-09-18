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Спортсменка из Беларуси одержала победу на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону
18.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь) победительницей масс-старта стала белоруска Динара Амбикова.
Она прошла 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 31 минуту 3,6 секунд, допустив один промах. Второе место досталось российской биатлонистке Наталье Гербуловой (+7,8 секунды; два промаха). Третье место заняла также россиянка – Елизавета Каплина (+20,7 секунды; два промаха).
Этап в Раубичах завершится 18 сентября. В турнире участвуют российские и белорусские биатлонисты.
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Второе и третье места заняли российские биатлонистки.
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