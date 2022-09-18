Спортсменка из Беларуси одержала победу на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Она прошла 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 31 минуту 3,6 секунд, допустив один промах. Второе место досталось российской биатлонистке Наталье Гербуловой (+7,8 секунды; два промаха). Третье место заняла также россиянка – Елизавета Каплина (+20,7 секунды; два промаха).

Этап в Раубичах завершится 18 сентября. В турнире участвуют российские и белорусские биатлонисты.