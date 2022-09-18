Спасающая искалеченных животных волонтер в Беларуси борется с тяжелой болезнью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жительница Беларуси выхаживает бездомных кошек и собак и мастерит инвалидные коляски для парализованных питомцев. Ради этого женщина вместе с мужем переехала из столицы в агрогородок. За несколько лет спасла десятки животных. А теперь ей самой нужна помощь. Волонтер борется с тяжелой болезнью, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Оливера бывшие хозяева выкинули на улицу, с больным сердцем и переломанной лапой. Здесь собаку вылечили. А его соседу по вольеру Волчеку травмированную лапу пришлось ампутировать.

«Эту собаку перестали пускать домой. Людям было стыдно, что у них такая собака. Он очень сильно похудел. Они себе завели быстро новую. Я его забрала, и он три года со мной», – рассказала Маргарита Лесковец.

У Уиллфреда парализованы задние лапы. Но он любит порезвиться во дворе. Это возможно благодаря специальным коляскам. Их Маргарита Лесковец вместе с мужем начала делать два года назад. Сейчас изготовили уже 150 штук.



«Начали рассматривать варианты и посмотрели, что можно сделать из полипропиленовых труб. Муж взял на работе аппарат, который паяет эти трубы. И вот мы начали делать», – поделилась волонтер.

С материалами помогают неравнодушные люди. А большинство заказов сейчас из России. Сама волонтер, чтобы помогать брошенным животным, переехала из Минска в небольшой агрогородок: в частном доме можно содержать больше хвостатых.

«В Минске спасать животных в большом количестве было бы невозможно. К таким особенным животным – на колясках – практически нигде не относятся нормально. Все люди смотрят, что животное страдает. Но когда ты с таким животным живешь, ты понимаешь, что это не так», – рассказала Маргарита Лесковец.

Живут у Маргариты и коты. Ясик после болезни ничего не видит. У Феди нет лапы. Все кастрированы, привиты, чипированы. У них даже есть заграничные паспорта. А вот хозяина нет. Маргарита ищет им дом.

«Федя – это именно тот кот, который будет ходить следом, как собака. Будет залазить чуть ли не на голову. Ему очень нужно внимание, любовь. Ясик больше сам по себе. А этому нужен человек», – охарактиризовала Маргарита питомцев.

Помогать животным Маргарите все сложнее. У нее тяжелая форма эпилепсии. К диагнозу добавились приступы. Белорусские врачи посоветовали обследоваться в Москве.

«Это называется симбиоз, когда два заболевания дополняют друг друга. Мне нужно полежать там в стационаре хотя бы месяц, чтобы врачи увидели все эти приступы. Выписали какое-то лечение и дальше мы бы хотя бы общались по видеосвязи», –сказала Маргарита Лесковец.

На поездку необходимо десять тысяч белорусских рублей, это около 230 тысяч российских. Таких денег у волонтера нет. Сейчас она открыла благотворительный счет и надеется на поддержу.