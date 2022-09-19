Аренда контейнеров для вывоза строительного мусора в Минске и Минском районе

Источник материала: ИноСМИ

Для вывоза крупного строительного мусора нужны специальные контейнеры. Арендовать бункер-накопитель на необходимый срок можно в компании «Овира».

Бункеры-накопители для строительного мусора в аренду

Компания «Овира» оказывает широкий спектр услуг юридическим и частным лицам, в том числе предоставляет контейнеры в аренду. Клиенты могут арендовать бункеры-накопители разного объема (от 12 до 36 м. куб), грузоподъемностью до 16 тысяч кг. Условия сотрудничества просты и понятны:

- наличие всех необходимых разрешительных документов (официальное оказание услуг);

- возможность выполнения срочных заказов;

- приемлемые цены;

- работа без посредников;

- принятие разных способов платежей (наличный и безналичный расчет).

Оформить заказ на аренду контейнера в ООО «Овира» можно по телефону или на сайте компании, здесь же есть возможность проконсультироваться со специалистами по вопросу выбора бункера-накопителя для строительного мусора, стоимости услуг, сроков и т.д. Менеджеры подробно обо всем расскажут.

Удобные условия сотрудничества для заказчиков

Помимо сдачи контейнеров в аренду, компания «Овира» предлагает другие услуги, в том числе вывоз строительного мусора с разных объектов (жилых помещений, офисов и т.д.). Собственный автопарк позволяет быстро отрабатывать заявки клиентов. Компания вывозит разные виды мусора со строительных площадок – остатки кровельных материалов, крупногабаритные отходы, битый кирпич, грунт и т.д.

Схемы работы

Заказчикам доступно несколько вариантов сотрудничества:

- разовый вывоз – услуга актуальна, когда нужно вывезти мусор после строительства или ремонта;

- краткосрочная аренда контейнера – установка бункера на участке клиента, замена в определенный срок (стороны заранее определяют график и периодичность замены);

- постоянное сотрудничество – актуальная услуга для застройщиков.

Стоимость услуг определяется с учетом объема и вида отходов, месторасположения объекта, сроков замены контейнера и пр. Компания работает в Минске и Минской области. Ориентировочные цены на услуги можно узнать на сайте организации, но окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера.

Преимущества сотрудничества с компанией «Овира»

Заказчикам предоставляется качественный сервис. Компания располагает профессиональной европейской техникой, быстро реагирует на заказы (машина может быть подана сразу после подписания договора).

Режим работы круглосуточный (строительный мусор вывозится в праздничные и выходные дни). При необходимости стороны могут составить индивидуальный график, удобный для клиента.