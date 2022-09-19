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Как превратить смартфон в… платежный терминал?
19.09.2022 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Расплачиваться телефоном за покупки и услуги — уже привычное дело. А вот возможность использовать смартфон для приема платежей по банковским картам появилась относительно недавно. Сейчас и терминал для бесконтактных расчетов, и кассу — для наличных — заменил софт. Благодаря мобильному приложению
Кому будет полезен
Новый тип оплаты получил название «мобильный эквайринг». Такая услуга придется по вкусу владельцам небольших торговых компаний, курьерам интернет-магазинов, служб доставки, такси, страховым агентам, салонам красоты, частным предпринимателям. В общем, любому предпринимателю, за услуги которого покупатель готов платить банковской картой. Ведь самое главное для небольшого бизнеса — это выгода и экономия.
Какие бонусы
В этом у мобильного приложения
Что можно делать с его помощью
Принимать таким образом платежи можно с использованием банковских карточек, а электронный чек можно отправить на e-mail покупателя. Помимо этого, через мобильное приложение доступны любые операции, как и через терминал: отмена оплаты, возврат покупки, история операций, просмотр информации о текущей и закрытых сменах.
Как принимать платежи
Все, что нужно, чтобы начать работу — это заключить договор эквайринга, загрузить приложение
Почему SBPOS Сбера?
Информация о произведенных платежах, реквизиты банковских платежных карт, введенные ПИН-коды — не хранятся в смартфоне продавца. Сервис Сбер Банка максимально защищен, как и оплата через классический терминал. Данные передаются по закрытым каналам связи. Приложение не требует технического обслуживания или поддержки. В конце концов, его не нужно заправлять кассовой лентой. Удобное, доступное и практичное решение для компактного бизнеса, которое все больше и больше завоевывает рынок безналичных платежей.
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Кому будет полезен
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