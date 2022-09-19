Как превратить смартфон в… платежный терминал?

Источник материала: ProBusiness

Расплачиваться телефоном за покупки и услуги — уже привычное дело. А вот возможность использовать смартфон для приема платежей по банковским картам появилась относительно недавно. Сейчас и терминал для бесконтактных расчетов, и кассу — для наличных — заменил софт. Благодаря мобильному приложению SBPOS от Сбер Банка теперь можно «встроить» POS-терминал в свой смартфон и принимать платежи с помощью технологии NFC. Это удобно и просто — телефон-то всегда под рукой.

Кому будет полезен

Новый тип оплаты получил название «мобильный эквайринг». Такая услуга придется по вкусу владельцам небольших торговых компаний, курьерам интернет-магазинов, служб доставки, такси, страховым агентам, салонам красоты, частным предпринимателям. В общем, любому предпринимателю, за услуги которого покупатель готов платить банковской картой. Ведь самое главное для небольшого бизнеса — это выгода и экономия.

Какие бонусы

В этом у мобильного приложения SBPOS неоспоримые преимущества: не нужно приобретать POS-терминал, тарифы — самые выгодные на рынке (от 1,4% по картам Сбер Банка, от 1,9% — по картам других банков), бесплатное подключение, никакой абонентской платы за обслуживание и быстрая регистрация приложения — до 4-х дней.

Что можно делать с его помощью

Принимать таким образом платежи можно с использованием банковских карточек, а электронный чек можно отправить на e-mail покупателя. Помимо этого, через мобильное приложение доступны любые операции, как и через терминал: отмена оплаты, возврат покупки, история операций, просмотр информации о текущей и закрытых сменах.





Как принимать платежи

Все, что нужно, чтобы начать работу — это заключить договор эквайринга, загрузить приложение SBPOS , активировать его и можно проводить безналичные расчеты в любой точке, хоть в поле, хоть в деревне, хоть на трассе, лишь бы был интернет. Смартфон подойдет любой, лишь бы на Android (не ниже 8.0) с Google-сервисами и NFC. Продавец указывает сумму оплаты в приложении, покупатель подносит карту к смартфону. Все, платеж прошел! А его параметры отобразятся на экране гаджета.

Почему SBPOS Сбера?

Информация о произведенных платежах, реквизиты банковских платежных карт, введенные ПИН-коды — не хранятся в смартфоне продавца. Сервис Сбер Банка максимально защищен, как и оплата через классический терминал. Данные передаются по закрытым каналам связи. Приложение не требует технического обслуживания или поддержки. В конце концов, его не нужно заправлять кассовой лентой. Удобное, доступное и практичное решение для компактного бизнеса, которое все больше и больше завоевывает рынок безналичных платежей.