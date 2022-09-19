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Из Беларуси в Евросоюз на велосипеде. Эксперимент корреспондента «МИРа»

19.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европа еще в марте ввела санкции против белорусской древесины, да и российской тоже. А теперь столкнулась с дефицитом. В прибалтийских странах, к примеру, вводят лимиты. Дров не хватает даже для внутреннего пользования. Цены выросли минимум в два раза. Да и не только на дрова – бензин, продукты. Закупаться жители приграничных районов, той же Латвии, Литвы и Польши, предпочитают в Беларуси, где намного дешевле. 222 тысячи человек за полгода пересекли границу. На пропускных пунктах – очереди из автомобилей. Чтобы не стоять, люди пересаживаются на велосипед. Зачем? Эксперимент корреспондента «МИР 24» из Минска Александры Кулаковой.

Пропуск через границу – детский велосипед. Мужчина купил его специально, чтобы быстрее попасть в Литву. Задача – обойти правила на некоторых пропускных пунктах.

«Нельзя пересечь государственную границу в пункте пропуска «Бенякони» в пешем порядке, так как отсутствует необходимая инфраструктура. Пункт пропуска проектировался как автодорожный и не предусматривал движение пешеходов», – сказал официальный представитель Лидского пограничного отряда Виктор Борис.

Получается, главное – чтобы колеса были. При этом два – быстрее, чем четыре. Автолюбители могут провести в очереди на досмотр от нескольких часов до нескольких суток. А велосипедистам везде зеленый свет. Схему придумали предприимчивые белорусы.

«Авторы лайфхака про пересечение границы обещают, что вся процедура от первого белорусского шлагбаума до последнего литовского составит 20-25 минут. Проверим. Велосипед у нас есть. Секундомер тоже», – сказала корреспондент Александра Кулакова.

Пробки на границе начались в апреле, как только Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Ограничений никаких – хоть каждый день в гости. Вот они и поехали в Беларусь за дешевыми продуктами и топливом. Поток увеличился, а количество пропускных пунктов – нет. Их как было 14, так и осталось. Еще и Варшава за два года закрыла три из шести пограничных перехода.

«Закрытие польской стороной ряда пропускных пунктов оказывает нагрузку на действующие пункты пропуска. Польские и литовские контрольные службы игнорируют нормы пропуска автотранспорта и, как правило, оформляют не более 50%», – отметил представитель Госпогранкомитета Беларуси Валентин Бусько.

Для белорусов ничего не изменилось: как ездили в Европу, так и ездят. В основном на заработки, да к родственникам. Только шенген нужен. Белорусов на границе больше не стало, а вот европейцев, желающих закупиться подешевле – в разы.

Артур из Литвы приезжает в Беларусь раз в неделю. Заправиться и брикеты для отопления дома закупить. На родине их днем с огнем не сыщешь. А впереди зима….

«Если здесь стоит 100 рублей, то там 200 евро, потому что у нас их не делают, везут со Швеции или еще откуда-то», – поделился гражданин Литвы.

«У нас тут ходят слухи, что вас в Литве остерегают от поездок в Беларусь? – Да, есть такое. Некоторые политики. Но на это никто внимания не обращает», – сказал еще один житель Литвы.

«10 минут – и благодаря велосипеду ты можешь оказаться в Евросоюзе. Правда, снимать там нельзя. Поэтому я камеру выключаю и скоро расскажу, сколько заняла вся дорога», – отметила корреспондент.

Это ближайший к пограничному пункту «Бенякони» магазин. С апреля выручка выросла вдвое, а продукты завозят не раз в неделю, как прежде, а каждый день.

«Покупают в основном муку высшего сорта, масло растительное берут, «Ролтоны» хорошо берут, овсянку, хлеб наш очень любят, берут вороновский», – рассказала продавец Татьяна Гаврилюк.

Супруги Мирэна и Антони приехали сюда из Вильнюса. «Тут, дешевле, почти наполовину», – пояснил Антони. «Конфеты, как всегда. Гостинцы надо внукам привезти. Сода, соль. У нас теперь нет такой для консервирования», – поделилась Мирена.

На велосипеде, конечно, столько не увезешь! Да и не делает так никто. Опытом делятся вот эти ребята, которые едут в Литву на работу. «Велосипед кто-то с собой на работу берет, кто-то привязывает. Дальше такси вызываем и все», – рассказала они.

Масштаб приграничного велотрафика на парковке рядом с границей – чего здесь только нет: от старых добрых «Аистов» до дорогущих горных. Почти все на замках. На литовской стороне стихийный велопарк – в лесу. Дальше их хозяева едут на такси, автобусе или на попутке.

«Вот указатель Вильнюсского региона, вот велосипед, а там литовско-белорусская граница. И вот результат – 24 минуты. Так быстро границу я никогда не проходила», – подвела итог Александра Кулакова.



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Теги: Минск
 
 
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За полгода литовско-белорусскую границу пересекли 222 тысячи человек. На пропускных пунктах очереди из автомобилей. Чтобы не стоять, люди пересаживаются на...
 
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