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Из Беларуси в Евросоюз на велосипеде. Эксперимент корреспондента «МИРа»
19.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Европа еще в марте ввела санкции против белорусской древесины, да и российской тоже. А теперь столкнулась с дефицитом. В прибалтийских странах, к примеру, вводят лимиты. Дров не хватает даже для внутреннего пользования. Цены выросли минимум в два раза. Да и не только на дрова – бензин, продукты. Закупаться жители приграничных районов, той же Латвии, Литвы и Польши, предпочитают в Беларуси, где намного дешевле. 222 тысячи человек за полгода пересекли границу. На пропускных пунктах – очереди из автомобилей. Чтобы не стоять, люди пересаживаются на велосипед. Зачем? Эксперимент корреспондента «МИР 24» из Минска Александры Кулаковой.
Пропуск через границу – детский велосипед. Мужчина купил его специально, чтобы быстрее попасть в Литву. Задача – обойти правила на некоторых пропускных пунктах.
«Нельзя пересечь государственную границу в пункте пропуска «Бенякони» в пешем порядке, так как отсутствует необходимая инфраструктура. Пункт пропуска проектировался как автодорожный и не предусматривал движение пешеходов», – сказал официальный представитель Лидского пограничного отряда Виктор Борис.
Получается, главное – чтобы колеса были. При этом два – быстрее, чем четыре. Автолюбители могут провести в очереди на досмотр от нескольких часов до нескольких суток. А велосипедистам везде зеленый свет. Схему придумали предприимчивые белорусы.
«Авторы лайфхака про пересечение границы обещают, что вся процедура от первого белорусского шлагбаума до последнего литовского составит 20-25 минут. Проверим. Велосипед у нас есть. Секундомер тоже», – сказала корреспондент Александра Кулакова.
Пробки на границе начались в апреле, как только Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Ограничений никаких – хоть каждый день в гости. Вот они и
Для белорусов ничего не изменилось: как ездили в Европу, так и ездят. В основном на заработки, да к родственникам. Только шенген нужен. Белорусов на границе больше не стало, а вот европейцев, желающих закупиться подешевле – в разы.
Артур из Литвы приезжает в Беларусь раз в неделю. Заправиться и брикеты для отопления дома закупить. На родине их днем с огнем не сыщешь. А впереди зима….
«У нас тут ходят слухи, что вас в Литве остерегают от поездок в Беларусь? – Да, есть такое. Некоторые политики. Но на это никто внимания не обращает», – сказал еще один житель Литвы.
«10 минут – и благодаря велосипеду ты можешь оказаться в Евросоюзе. Правда, снимать там нельзя. Поэтому я камеру выключаю и скоро расскажу, сколько заняла вся дорога», – отметила корреспондент.
Это ближайший к пограничному пункту «Бенякони» магазин. С апреля выручка выросла вдвое, а продукты завозят не раз в неделю, как прежде, а каждый день.
«Покупают в основном муку высшего сорта, масло растительное берут, «Ролтоны» хорошо берут, овсянку, хлеб наш очень любят, берут вороновский», – рассказала продавец Татьяна Гаврилюк.
Супруги Мирэна и Антони приехали сюда из Вильнюса. «Тут, дешевле, почти наполовину», – пояснил Антони. «Конфеты, как всегда. Гостинцы надо внукам привезти. Сода, соль. У нас теперь нет такой для консервирования», – поделилась Мирена.
На велосипеде, конечно, столько не увезешь! Да и не делает так никто. Опытом делятся вот эти ребята, которые едут в Литву на работу. «Велосипед кто-то с собой на работу берет, кто-то привязывает. Дальше такси вызываем и все», – рассказала они.
Масштаб приграничного велотрафика на парковке рядом с границей – чего здесь только нет: от старых добрых «Аистов» до дорогущих горных. Почти все на замках. На литовской стороне стихийный велопарк – в лесу. Дальше их хозяева едут на такси, автобусе или на попутке.
«Вот указатель Вильнюсского региона, вот велосипед, а там литовско-белорусская граница. И вот результат – 24 минуты. Так быстро границу я никогда не проходила», – подвела итог Александра Кулакова.
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За полгода литовско-белорусскую границу пересекли 222 тысячи человек. На пропускных пунктах очереди из автомобилей. Чтобы не стоять, люди пересаживаются на...
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