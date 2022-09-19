Из Беларуси в Евросоюз на велосипеде. Эксперимент корреспондента «МИРа»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европа еще в марте ввела санкции против белорусской древесины, да и российской тоже. А теперь столкнулась с дефицитом. В прибалтийских странах, к примеру, вводят лимиты. Дров не хватает даже для внутреннего пользования. Цены выросли минимум в два раза. Да и не только на дрова – бензин, продукты. Закупаться жители приграничных районов, той же Латвии, Литвы и Польши, предпочитают в Беларуси, где намного дешевле. 222 тысячи человек за полгода пересекли границу. На пропускных пунктах – очереди из автомобилей. Чтобы не стоять, люди пересаживаются на велосипед. Зачем? Эксперимент корреспондента «МИР 24» из Минска Александры Кулаковой.

Пропуск через границу – детский велосипед. Мужчина купил его специально, чтобы быстрее попасть в Литву. Задача – обойти правила на некоторых пропускных пунктах.

«Нельзя пересечь государственную границу в пункте пропуска «Бенякони» в пешем порядке, так как отсутствует необходимая инфраструктура. Пункт пропуска проектировался как автодорожный и не предусматривал движение пешеходов», – сказал официальный представитель Лидского пограничного отряда Виктор Борис.

Получается, главное – чтобы колеса были. При этом два – быстрее, чем четыре. Автолюбители могут провести в очереди на досмотр от нескольких часов до нескольких суток. А велосипедистам везде зеленый свет. Схему придумали предприимчивые белорусы.

«Авторы лайфхака про пересечение границы обещают, что вся процедура от первого белорусского шлагбаума до последнего литовского составит 20-25 минут. Проверим. Велосипед у нас есть. Секундомер тоже», – сказала корреспондент Александра Кулакова.

Пробки на границе начались в апреле, как только Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Ограничений никаких – хоть каждый день в гости. Вот они и поехали в Беларусь за дешевыми продуктами и топливом . Поток увеличился, а количество пропускных пунктов – нет. Их как было 14, так и осталось. Еще и Варшава за два года закрыла три из шести пограничных перехода.