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Таможенную систему Беларуси модернизируют без поддержки ЕС

21.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Противодействие санкциям и наполнение бюджета. Александр Лукашенко принял с докладом главу Государственного таможенного комитета. Президента интересовала ситуация на границе, отмечает «МИР 24».

Из-за ограничений Запада прекратились торговые отношения с некоторыми странами, товарооборот снизился. Сотрудники комитета продолжают работать в штатном режиме и пополнять бюджет за счет таможенных платежей. За этот год в казну поступило почти 6 миллиардов белорусских рублей или больше 140 миллиардов российских. Александр Лукашенко акцентировал внимание и на модернизации таможенной системы. До введения санкций это делали совместно с Евросоюзом.

«Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы. В сфере таможни, прежде всего, на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать. Отказались от исполнения программ. Это свинство полное. Пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж. Мы смогли заместить их отсутствие своими мерами? Мы не потеряли эти программы? Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?», – спросил президент.

Программы не свернули, продолжают своими силами, рассказали в Таможенном комитете. К концу года реконструируют семь пунктов пропуска. Перестроили специалисты и работу с большегрузами после запрета на въезд в ЕС белорусских и российских фур.

«У нас для этого уже были логистические центры вдоль границы. Мы добавили еще ряд площадок, оборудовали. Перевели личный состав в круглосуточный режим и эту работу по перецепке, перегрузке наладили буквально за неделю», – доложил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.

«То есть заехала фура, отцепляй или перегружай товар, выезжай в Евросоюз. Дальше работаем мы и россияне?», – уточнил президент.

«Абсолютно верно. Задействуем наших перевозчиков», – подтвердил Орловский.

К концу года ряд полномочий от пограничников перейдет к Таможенной службе. Например, паспортный контроль водителей большегрузов.



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Александр Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета.
 
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