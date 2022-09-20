Лукашенко: Концепция нацбезопасности Беларуси должна быть честной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепция национальной безопасности должна быть честной. Это требование Александра Лукашенко к обновленному документу. Основные поправки президент обсудил с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем , передает «МИР 24».

«Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических или экономических мотивов. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Изменения в концепции назрели после принятия обновленной Конституции, а также из-за мировой повестки. Среди стратегических интересов теперь историческая память, народ и его защита. Национальные интересы включают социальную ответственность граждан. Скорректировали в документе все разделы. Появился и новый – биологическая безопасность, а вместе с ним и новые задачи для Совбеза страны.

«Безобразий предостаточно. Когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы. Мы начинаем потихоньку успокаиваться, все у нас хорошо после 2020 года. Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину», – подчеркнул белорусский лидер.