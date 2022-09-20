ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Концепция нацбезопасности Беларуси должна быть честной

20.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концепция национальной безопасности должна быть честной. Это требование Александра Лукашенко к обновленному документу. Основные поправки президент обсудил с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем, передает «МИР 24».

«Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических или экономических мотивов. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Изменения в концепции назрели после принятия обновленной Конституции, а также из-за мировой повестки. Среди стратегических интересов теперь историческая память, народ и его защита. Национальные интересы включают социальную ответственность граждан. Скорректировали в документе все разделы. Появился и новый – биологическая безопасность, а вместе с ним и новые задачи для Совбеза страны.

«Безобразий предостаточно. Когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы. Мы начинаем потихоньку успокаиваться, все у нас хорошо после 2020 года. Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину», – подчеркнул белорусский лидер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные поправки к этому документу президент республики обсудил с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская IT-компания разработала систему для роботизации бизнес-процессов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2022
Mir24.TV Belarus
20.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика