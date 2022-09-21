Осенняя распродажа в белорусском интернет-магазине Askona

Источник материала: ИноСМИ

Белорусский интернет-магазин Askona проводит в сентябре осеннюю распродажу своей продукции. Его ассортимент составляют разнообразные товары для спальни: мебель, постельные принадлежности, текстиль, аксессуары и предметы быта.

В интернет-магазине представлены:

- матрасы, наматрасники, чехлы;

- подушки;

- одеяла и пледы;

- постельное белье (наволочки, простыни, пододеяльники, комплекты);

- покрывала;

- шторы;

- мебель (кровати, диваны, кресла, пуфы, комоды, прикроватные тумбы, туалетные и журнальные столики, банкетки);

- светильники;

- климатическая техника;

- "умные" гаджеты для здорового сна;

- аромолампы, диффузоры, ароматические свечи, саше;

- женская и мужская одежда для сна;

- домашние массажеры;

- детская продукция для сна;

- лежанки для домашних животных.

Основная миссия и профессиональное кредо российской фабрики "Аскона" – создание по-настоящему здоровых, полезных, комфортных и эстетически красивых вещей, которые способны обеспечить людям отличный сон, хорошее самочувствие и превосходное настроение, помогают полностью расслабиться в домашней обстановке и отрешиться от жизненных проблем.

В своем производстве компания Askona использует новейшие технологии и актуальные модные тенденции, применяет экологически чистые и безопасные с пожарной точки зрения материалы, создает изделия высокого качества, соответствующие строгим медицинским критериям.

Особая фишка бренда – ортопедические матрасы разнообразных типов: жесткие, средней степени жесткости, мягкие, пружинные, беспружинные, двусторонние, односпальные, полуторные, двуспальные, евро, с наполнителем из ортопедической пены, кокосовой койры, войлока.

В белорусском интернет-магазине вы можете найти лучшие образцы продукции бренда. Здесь представлено огромное количество товарных позиций. Ассортимент отличается широкой вариативностью и состоит из изделий совершенно разных форм, фасонов, стилистики, цветовой гаммы.

Продукция Askona относится к премиальному рыночному сегменту. Но на осенней распродаже белорусского магазина вас ожидают грандиозные снижения цен на разные группы товаров. Здесь можно приобрести матрасы, кровати, диваны со скидкой до -70%. Акционные товары Askona доступны как на сайте, так и в фирменных салонах, расположенных в ряде городов Беларуси: Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Витебске, Барановичах.