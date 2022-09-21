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22 октября в Минске состоится криптоконференция Smart Taler
21.09.2022 12:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах
О чем вы узнаете на конференции:
На конференции выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business, поэтому мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, fintech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.
5 причин посетить конференцию Smart Taler:
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Организатор конференции — IT-портал KV.by. Партнеры —
Когда: 22 октября
Где: отель Victoria Olimp (Минск, пр. Победителей, 103) + онлайн-трансляция
Стоимость: Бесплатно,
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22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и...
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