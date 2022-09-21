22 октября в Минске состоится криптоконференция Smart Taler

Источник материала: ProBusiness





22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2022 . Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области fintech, майнинга, блокчейна и криптовалют из разных стран мира.

О чем вы узнаете на конференции:

На конференции выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business, поэтому мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, fintech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.

Ольга Полещук, Russian Community Educational Programs and Business Development Manager, MetisDAO расскажет про Layer 2: что такое решения второго уровня и зачем они нужны.

Дарья Киселева, Lead Project Manager, MetaLamp выступит с темой «Cardano vs Ethereum: практический опыт в продакшене».

О том, как защититься от хакерских атак в DeFi, расскажет Глеб Зыков, CTO & Cofounder, HashEx.

Михаэль Джерлис, CEO & Founder, EMCD (майнинг-пул, входящий в топ-10 пулов по добыче BTC), подскажет, что делать майнеру в случае обвала крипторынка.

Про возможности для личных инвестиций в эпоху санкций и геополитических потрясений расскажет Александр Приходько, начальник Управления инвестиционного бизнеса, ЗАО «МТБанк».

Евгений Романенко, экономист австрийской школы, амбассадор криптокошелька Trustee Wallet выступит с темой «Экономический фундамент Web 3.0».

И много другого полезного контента!

5 причин посетить конференцию Smart Taler:

Узнаете все инсайды от экспертов сферы. Только реальные практики и кейсы!

Мощный нетворкинг и полезные знакомства.

Возможность стать частью сообщества. А насыщенная программа точно не даст вам заскучать.

Получите полезные знания, которые точно пригодятся вашему бизнесу.

Участие в конференции абсолютно бесплатное!

Не пропустите самое масштабное событие в fintech-сфере! Следите за обновлениями в Telegram-канале .

Организатор конференции — IT-портал KV.by. Партнеры — МТБанк , BYNEX , emcd , grossprofit , Minsk World , fin.by .

Когда: 22 октября

Где: отель Victoria Olimp (Минск, пр. Победителей, 103) + онлайн-трансляция