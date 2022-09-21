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Беларусь поставила в Башкортостан десятки единиц сельхозтехники

21.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Уфу, где встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, передает «МИР 24».

Стороны стремятся к достижению взаимного товарооборота в 60 миллиардов российских рублей в год. Беларусь уже поставила в Башкортостан десятки единиц сельскохозяйственной техники – тракторы, погрузчики и комбайны. Страна готова помочь и в обновлении парка пассажирского транспорта. А для замены ушедших с российского рынка западных производителей у Беларуси есть предложения по поставкам лифтового оборудования.

«Завтра мы дадим старт масштабного проекта белорусского предприятия «Амкодор» по производству оборудования для хранения и обработки зерновых. В свою очередь башкортостанские предприятия также заходят на территорию Республики Беларусь. В частности, в городе Витебске предприятие «Станкомонтаж» создало предприятия по выпуску промышленных станков», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Из Беларуси в Башкортостан экспортируют холодильники, грузовые автомобили, сыры и творог. Основа импорта – соединения для химической промышленности.

Товарооборот Беларуси с Башкортостаном за семь месяцев этого года составил почти 13 миллиардов российских рублей.



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Теги: Витебск
 
 
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Стороны стремятся к достижению взаимного товарооборота в 60 миллиардов российских рублей в год.
 
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