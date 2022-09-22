Новые правила госрегулирования цен на стройматериалы: как теперь работать бизнесу и чем опасно нарушение этих требований

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси уже два месяца действуют новые правила регулирования цен на строительные материалы. Это сделано «в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли» и распространяется на товары, которые используют в строительстве или при производстве строительных материалов (розничной торговли все это не касается). Новые правила пока работают до 1 января 2023 года. И бизнесу важно знать уже сегодня, как работать в изменившихся условиях и что будет, если нарушить новые требования. Об алгоритме ценообразования и возможной ответственности порталу «Про бизнес» рассказала практикующий налоговый консультант Елена Игнатович .



Елена Игнатович

Практикующий налоговый консультант, член дисциплинарной комиссии Палаты налоговых консультантов Беларуси

Что происходит в отрасли?

— В последний год бизнес в Беларуси все чаще сталкивается с госрегулированием цен. Если раньше такие ограничения касались небольшой группы продовольственных и непродовольственных товаров, то с середины 2021 года о регулируемых ценах вспомнили почти все, кто так или иначе был связан с цепочкой поставок строительных материалов для объектов строительства, финансируемых за счет бюджетных средств.

Речь о постановлении Министерства строительства и архитектуры от 30 июля 2021 года № 73 «О порядке регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции». В нем механизм регулирования цен предполагал ограничение рентабельности (для производителей) или максимальных торговых надбавок (для импортеров и оптовых посредников) на строительные материалы, если они попадали в специальный перечень строительных материалов, изделий и конструкций и если данные материалы использовались при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, или для строительства жилых домов.

Поскольку ограничение рентабельности составляло 20% к плановой себестоимости для производителей, ограничение торговой надбавки — 10% к контрактной цене для импортеров (в расчет цены можно было добавить таможенные сборы и пошлины, проценты по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору, расходы на страхование груза, транспортные расходы по приобретению товара), ограничение оптовой надбавки — 10% для всего звена оптовых посредников, то часть представителей бизнеса решила не заключать договоры, цена на товар по которым регулировалась согласно постановлению № 73.

С одной стороны, решение обосновано экономикой сделки (низкорентабельной или убыточной), с другой — субъекты хозяйствования опасались административной ответственности за несоблюдение механизма по установлению регулируемой цены. В частности, импортер должен был за счет 10% надбавки покрыть расходы на заработную плату и обязательные платежи с нее (ФСЗН, Белгосстрах, подоходный налог), расходы по аренде и коммунальным платежам, расходы по рекламе и по услугам связи, расходы по топливу и т.д. — ведь эти расходы не включались в экономический расчет при установлении регулируемой отпускной цены. Свое негативное влияние добавляла внешняя нестабильность, которая диктовала расходы на импортные материалы и сырье: рост контрактных цен, увеличение расходов на валютные переводы, колебания валютных курсов.

Оптовый посредник был в еще худшей ситуации: он должен был разделить 10% оптовой надбавки со всеми участниками сделки и покрыть уже за свою часть надбавки текущие вышеперечисленные расходы.



Фото: 1pnz.ru

Для некоторых субъектов хозяйствования было сложно рассчитать и установить регулируемую цену. Возникали вопросы по какому курсу необходимо пересчитать контрактую цену, каким образом включить транспортные расходы в цену, подлежит ли товар государственному регулированию и прочие. А раз есть сложность в установлении регулируемой цены — есть и страх нарушить порядок ценообразования и, как следствие, получить в будущем административную ответственность за данное нарушение.

Естественно, что в такой ситуации некоторые представители бизнеса приняли решение не работать с государственным сектором и бюджетным финансированием, но при этом работа с другими субъектами хозяйствования шла полным ходом. Такая логика была продиктована свободным рынком и свободой самого договора: зачем ограничивать доходность по сделке путем продажи по регулируемым ценам, если есть спрос и можно продавать по свободным ценам? В то же время организации, которые работали по строительным проектам с бюджетным финансированием действительно не могли бесперебойно приобрести строительные материалы, что приводило к затягиваю работ и несоблюдению сроков. Обо всех этих проблемах становилось известно отраслевому органу.

Что было до госрегулирования?

Более чем десятилетие назад ценообразование было более строгим, чем сегодняшнее государственное регулирование цен в строительной отрасли. Действовали специальные нормативные правовые акты, детально описывающие весь громоздкий алгоритм ценообразования и существовал специальный отдел или человек, который рассчитывал цены и составлял экономические обоснования, готовил прейскуранты, разрабатывал положения по скидкам, проверял правильность применения скидок в организациях, следил за актуальностью и соблюдением данных локальных нормативных правовых актов.

Государственные и ведомственные контролирующие органы зорко отслеживали уровень цен, порядок ценообразования и соблюдения предельных нормативов рентабельности и надбавок. Чтобы продать продукцию или товары в убыток нельзя было просто принять такое решение, нужно было подготовить обоснование и соблюсти определенную регламентированную процедуру, а иногда и найти виновных в том, что продукция или товар пришла в негодность и поэтому необходимо ее продать ниже фактической себестоимости.

Времена свободного ценообразования упростили процедуру установления цены: рынок изобрел многообразие форм формирования цен без какого-либо обоснования своего решения. Например, производителю не нужно было устанавливать единую отпускную цену и разрабатывать положение по скидкам, которое позволит дифференцировать отпускную цену в зависимости от объемов продаж, дней недели, цвета или размера товара и т.д. Импортер или оптовый посредник сами искали своего покупателя, готового приобрести товар по цене Х или Х2. Не нашел — не продал. В период свободного ценообразования выросла целая плеяда бизнесменов и специалистов, а аксакалов регулируемого ценообразования осталось очень немного, именно поэтому настолько тяжело белорусскому бизнес-сообществу возвращаться в условия регулируемого рынка.

Что изменилось сейчас?

С июля действие постановления № 73 приостановлено до 31 декабря 2022 года, и пока государственное регулирование цен на строительные материалы осуществляют на основе постановления Совета Министров от 6 июля 2022 года № 447 «О регулировании цен» и постановления Министерство архитектуры и строительства от 12 июля 2022 года № 69 «О порядке регулирования цен» (вместе с «Инструкцией о порядке установления и применения регулируемых цен на товары»), разъяснений Министерства архитектуры и строительства. Также советы и консультации можно получить от экспертов и специалистов отраслевых органов МАИС (работники министерства стараются делиться информацией по мере сил и возможностей).

По сути, законодатель на время изменил правила и условия регулирования, а точнее расширил их. Теперь ограничения касаются всех строительных материалов, сырья или оборудования, включенного в перечень постановления № 447, и не зависит от источника финансирования покупки (закупки). Кроме того, изменяется алгоритм установления регулируемой цены и вводится новое ограничение — цена не может быть увеличена более, чем на 30% в годовом выражении.



Фото: kartinkin.net

Пока бизнес с трудом осознает, что реализация товара между двумя частным компаниям должна осуществляться по регулируемой цене, что торговая надбавка ограничена максимальной величиной и приходится исключать из торговой цепочки посредников, чтобы заработать самому максимально возможную, но ограниченную государством сумму, или приходится искать новые формы взаимодействия в новых регулируемых условиях.

Регулируемые цены на стройматериалы: на что стоит обратить внимание

Поскольку с июля 2022 года законодатель устанавливает регулирование цен не только на строительные материалы или сырье, но и на оборудование, в нормативных правовых актах и в устных разъяснениях компетентных государственных органов используется слово «товар». Данное обстоятельство необходимо учитывать, чтобы не работать по-старому.

В первую очередь каждой организации и индивидуальному предпринимателю нужно:

1. Определить, подпадает ли реализуемый товар (сырье, материал, оборудование) под государственное регулирование цен в строительстве.

Нужно внимательно просмотреть Приложение к постановлению № 447. В данном приложении приведен перечень товаров:

производимых или ввозимых и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов, осуществляющих розничную торговлю);

предназначенных для использования при строительстве объектов и при производстве строительных материалов.

Цена на товар является регулируемой, если совпадают оба этих условия.

Ответы на вопросы, которые чаще всего задает бизнес: 1) Индивидуальных предпринимателей регулирование цен тоже касается. 2) Регулируемая цена устанавливается только на товары, реализуемые на рынке Республики Беларусь (если товар экспортируется, то цена является свободной). 3) На розничную торговлю государственное регулирование цен не распространяется. 4) «Строительство объектов» включает в себя деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, в том числе оказание инженерных услуг в строительстве, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ (ст. 1 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»). 5) С «производством строительных материалов» ситуация не так однозначна. Сырье или материал как составная часть может использоваться при производстве строительных материалов (цена регулируется), а может использоваться на абсолютно другие цели (цена свободная). Например, стекло листовое может использоваться для производства окон или дверей (в данном случае цена будет регулируемой), отгружаться на завод для остекления автомобилей (свободная цена) или на производство мебели (столы, полки, дверцы и т.д. — свободная цена).

Перечень товаров представляет собой список наименований товаров, которым соответствуют определенные виды кодов общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007−2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».

С данным классификатором могли иметь дело белорусские производители, однако импортерам и оптовым посредникам вряд ли он будет знаком. Для них более привычен код ТН ВЭД — из классификатора товаров, используемый при проведении таможенных операций декларантами и таможенными инспекторами.

Почему так важно правильно определить именно код товара согласно классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007−2012? Потому что, именно код данного классификатора, приведенный в перечне постановления № 447, определяет регулируется ли цена на данный товар или нет. Наименование товара может не совпадать, совпадать не полностью, что может ввести в заблуждение пользователя.

2. Правильно рассчитать регулируемую цену и не превысить соответствующий уровень рентабельности или надбавки.

Производитель рассчитывает отпускную цену исходя из плановой себестоимости, в которую включены как прямые затраты (сырье и материалы, заработная плата рабочих, расходы по электроэнергии, амортизация оборудования и т.д.), так и косвенные затраты (общепроизводственные и общехозяйственные расходы, расходы на реализацию), и добавляет к плановой себестоимости рентабельность в размере не более 20% или 15% согласно п. 1.1 и п. 1.2 Постановления № 69.

Затраты рассчитываются по нормам (нормативам), утверждаемым производителем самостоятельно, если иное не установлено законодательством. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, расходы на реализацию включаются в плановую себестоимость по заранее установленному проценту и алгоритму (необходимо разработать учетную политику по вопросам ценообразования).

Как видим, производители находятся в более выигрышном положении по сравнению с другими участниками рынка.

Импортер формирует отпускную цену исходя из контрактных цен (по курсу на дату установления цены), таможенных пошлин и сборов, расходов на страхование груза, транспортных расходов по приобретению товара, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленным до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору и надбавки в размере не более 15% согласно п. 1.3 Постановления № 69.



Фото: novostroy.ru

Оптовый посредник приобретает товар у такого оптового посредника, как и он сам, у производителя или импортера. Для всех оптовых посредников в цепочке действует надбавка в размере 10% к отпускной цене, которую они делят между собой (п. 1.4 Постановления № 69). То есть если в цепочке от производителя к конечному покупателю два оптовых посредника, то они должны разделить между собой оптовую надбавку. Если кто-то из оптовых посредников установит надбавку в 10%, то другой оптовый посредник реализует товар по той цене, по которой купил и ничего не зарабатывает.

Есть ряд расходов, которые законодатель разрешает включать импортерам и оптовым посредникам в отпускную цену дополнительно: транспортные расходы, затраты по доработке, фасовке товаров, а также иные расходы, связанные с выполнением установленных законодательством требований для осуществления реализации товара (например, расходы по колировке краски). Однако надбавки на данные затраты не начисляются.

3. Подтвердить все регулируемые отпускные цены экономическими расчетами.

Это значит, что производитель обязан составить плановую калькуляцию с расшифровкой статей затрат, импортер обязан составить постатейный расчет-обоснование цены с отражением контрактной цены, транспортных расходов по доставке товара на свой склад и других расходов, указанных в п. 4 Инструкции постановления № 69, а оптовый посредник также должен показать к какой отпускной цене и в каком размере он применил оптовую надбавку.

Как видим, экономические расчеты обязаны составлять все субъекты, которые устанавливают регулируемые цены. Отпуская цена должна быть утверждена руководителем или иным уполномоченным лицом и помещена в прейскурант.

Весь процесс ценообразования становится весьма прозрачным для различных государственных органов, однако экономические расчеты субъекты хозяйствования не обязаны предоставлять третьим лицам — своим покупателям.

4. Не забыть отразить необходимую информацию в товарных или товарно-транспортных накладных, а именно:

код товара согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007−2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»;

отпускную цену производителя (импортера);

процент оптовой надбавки к цене производителя либо импортера (суммарная надбавка всех звеньев поставок);

включенную в цену товара стоимость услуг по его транспортировке до пункта разгрузки, определенного договором (если транспортные расходы включаются в цену).

Данная информация нужна другим субъектам в цепочке, чтобы корректно сформировать регулируемую цену, а также контролирующим органам, чтобы провести проверку на предмет соблюдения законодательства в области государственного регулирования цен.

Примеры возможных рабочих ситуаций по ценообразованию: 1. Оптовый посредник (А) покупает товар у производителя, устанавливает оптовую надбавку в размере 10% и реализует его иному оптовому посреднику (Б). В этом случае производитель может применить максимальный уровень рентабельности в размере не более 15%, оптовый посредник (А) применил торговую надбавку в размере 10%, а оптовый посредник (Б) согласно действующему законодательству не имеет права на установлении оптовой надбавки выше 0% (то есть условно «за что купил — за то и продал»). 2. Оптовый посредник приобретает товар у импортера для реализации его розничному строительному магазину. Оптовый посредник имеет право на применение оптовой надбавки в размере не более 10%, розничный строительный магазин не ограничен в уровне устанавливаемых цен, импортер может приметь надбавку в размере не более 15%. 3. Импортер реализует товар розничному интернет-магазину. В этом случае импортер может применить максимальную торговую надбавку в размере не более 15%, тогда как розничный интернет-магазин реализует товары по свободным ценам.

За что можно получить штраф?

Важно помнить, что раз существует государственное регулирование ценообразования, то есть и административная ответственность за нарушение дисциплины регулируемых цен.

Так, штрафы за нарушение порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов) предусмотрены ст. 13.2 Кодекса об административных правонарушениях:

1. Нарушение должностным лицом юридического лица или самим индивидуальным предпринимателем установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов) влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин (до 1 280 бел. руб.)

2. Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин на должностное лицо (до 640 бел. руб.), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.

3. Реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 10% стоимости реализованных товаров (работ, услуг).

Когда заинтересуются антимонопольные органы?

Помимо административной ответственности предусмотрена иная ответственность субъекта хозяйствования в соответствие с п. 20 указа от 24 апреля 2020 № 143 «О поддержке экономики».

Так, для оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства могут назначаться внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе со стороны министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В случае обнаружения нарушений МАРТ имеет право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания, интернет-магазина до устранения нарушений, но не более чем на 90 дней.

Пример для розничного магазина Рассмотрим гипотетическую ситуацию, в которую может неожиданно попасть розничный магазин. В розничный строительный магазин обратилась заведующая частного детского садика с просьбой о реализации в их адрес 5 банок лака. Специалист по продаже строительного магазина отказался оформлять товарную накладную, мотивируя это тем, что ему нужно устанавливать регулируемую цену и составлять экономический расчет ради 5 банок лака (суммарная стоимость по свободной цене — 200 бел. руб., по регулируемой цене — 70 бел. руб.), а цена банки лака в магазине рыночная и уже установленная. Напомним, что цены в розничной торговле на строительные материалы при продаже товара физическим лицам для личного потребления не регулируются. Не найдя поддержки и понимания заведующая детского сада приобрела лак как обычный покупатель строительного магазина, а на инфоцентре у сотрудницы магазина попросила оформить товарный чек, где было бы указано наименование покупателя и продавца, наименование товара, его цена и стоимость. И в тот же день написала жалобу в МАРТ с просьбой провести проверку на предмет соблюдения законодательства о ценообразовании, к жалобе приложила копии товарного и кассового чеков как подтверждение факта совершения покупки в определенном розничном торговом объекте. Учитывая обстоятельства, розничный торговый объект может претендовать на: закрытие на срок до 90 дней, что обернется возможной потерей квартальной выручки;

административную ответственность по ст. 13.2 КоАП (за продажу по свободной цене, за превышение установленного уровня оптовой надбавки, за отсутствие экономических расчетов). Общая сумма штрафов по данным основаниям может достигнуть: для юридического лица — до 280 бел. руб., для должностного лица — до 1920 бел. руб. И все проблемы из-за 5 банок лака. А если таких покупок будет несколько?

В сложившихся условиях каждый субъект хозяйствования для себя должен определиться: либо он тратит ресурсы на обеспечение установленного порядка формирования и применения регулируемых цен (например, время — на обучение персонала, деньги — на доработку программного обеспечения), либо копит ресурсы для уплаты штрафов — регулирование цен с нами надолго, проверки компетентные органы будут проводить позже, но работа по конкретным жалобам может быть проведена и сегодня.

Поскольку постановления № 447 было принято с целью стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли, то нарушение норм правовых актов в области регулирования ценообразования в строительной отрасли может быть расценено как нанесение ущерба национальным экономическим интересам и ответственность за данный ущерб будет уже иная. Конечно, в данном случае речь будет идти не о 5 банках лака. Но кто знает, к чему рядовая ситуация может привести?

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