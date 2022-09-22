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Российские разработчики показали экзоскелеты на форуме в Минске

22.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусских предприятиях могут появиться промышленные экзоскелеты российского производства. Один из них представили на промышленно-инновационном форуме в Минске, сообщает «МИР 24».

Это разработка Юго-западного государственного университета. Образец уже используется на горнодобывающих предприятиях в Норильске.

«Груз вешается на лебедку, сама лебедка находится на спине. Он поднимается на уровень пояса, и человек с этим грузом перемещается. Когда он стоит на месте, руки у него полностью свободны, следовательно, он может выставить груз на нужную высоту, если это, к примеру, труба. Может руками ее крепить, а экзоскелет будет полностью держать эту трубу и весь ее вес будет уходить в землю. На человеке в этот момент никакой нагрузки нет», – пояснил инженер-разработчик Юго-западного госуниверситета Александр Пигорев (Россия).

Новые разработки представили более чем на 150 площадках. Отдельную посвятили цифровым технологиям, направленным на развитие умных производств.



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Теги: Минск
 
 
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Образец уже используется на горнодобывающих предприятиях в Норильске.
 
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