Какой клей для теплоизоляции выбрать?

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Выбор правильного клея для теплоизоляции – вопрос не праздный. Ведь именно от его качества зависит паропроницаемость стен, долговечность утепления и внешний вид фасада.

Критерии отбора

Перед монтажом нужно в первую очередь определиться с тем, каков материал стен и структура теплоизоляции. Во-вторых, следует определить с какой стороны стены будет крепиться материал. В-третьих, выбрать способ крепления.



Существует несколько вариантов монтажа утеплителя: использование обрешетки, приклеивание, соединение с помощью крепежных элементов. Чаще всего выбирают клей для утеплителя и армирующей сетки как наиболее удобный вариант.



Что касается клея, то он должен иметь:

1. Высокий коэффициент адгезии. Обе поверхности должны хорошо схватываться.

2. Хорошую воздухопроницаемость. В противном случае будет образовываться и скапливаться конденсат.

3. Пластичность. В составе клея допускается присутствие качественных пластифицирующих и модифицирующих добавок, которые способствуют крепости шва.

4. Хорошее распределение. Готовый раствор при нанесении должен заполнять все неровности и трещины.

5. Стойкость к низким температурам. Прослойка между утеплителем и стеной не должна трескаться в мороз.

6. Оптимальное время застывания. Это свойство удобно для мастера, т.к. позволяет приготовить и нанести большой объем раствора сразу.

7. Соответствие утеплителю.

Виды

Все виды клея объединены в группы в зависимости от действующего вещества, применяемых пластификаторов и модуляторов, улучшающих свойства раствора. По своему составу и агрегатному состоянию клеи подразделяются на:

1. Сухие смеси. Производятся из цемента, песка, синтетических смол и присадок. Материал применяется при необходимости выравнивания стен, требует предварительной обработки утепляемой поверхности, экономно расходуется.

2. Готовые жидкие растворы. В отличие от сухих смесей сразу готовы к работе, но обладают более низкой адгезией. Не подходят для присоединения гладких поверхностей.

3. Пены в баллонах. Самый удобный и простой в работе с утеплителем. Отличается высокой адгезией, хорошей водоустойчивостью, но имеет самую высокую стоимость.

Приготовление

Сухая смесь добавляется в воду в соотношении, указанном на мешке. Затем перемешивается строительным миксером на небольших оборотах до пастообразного состояния. Сухие смеси просты в использовании, имеют длительный срок хранения.



Жидкие растворы удобнее предыдущего варианта тем, что не требуют приготовления. После открытия растворы хранятся ограниченное время, чем неудобны. Они не подходят для гладких оснований, используются на кирпичной кладке и деревянных поверхностях.



Баллонная пена-клей считается универсальным, подходит для всех типов оснований, но требует приобретения специального пистолета.



Клей поможет быстро и без использования специальных навыков прикрепить утеплитель к поверхности дома. Главное - выбрать подходящий.