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Рыбак выудил средневековый меч в Западной Двине

23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неожиданный улов принесла жителю Полоцкого района Беларуси рыбалка в Западной Двине. Мужчина отправился ловить сома, но вместо рыбы выудил средневековый меч, сообщает БЕЛТА.

Меч лежал на глубине примерно трех метров. Его длина составляла 128 сантиметров, вес – 1,6 кг.

Рыбак передал находку специалистам. Химический анализ показал, что лезвие и гарда выполнены из закаленной высокоуглеродной стали, навершие – из железа, инкрустация – из двухкомпонентной латуни.

Орудие датировали XV-XVI веками. В то время на территории, где был найден меч, располагалось Великое Княжество Литовское.

В настоящее время ученые исследуют артефакт. После реставрации он будет включен в экспозицию Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя жительница Швеции обнаружила в озере древний меч. Его возраст оценили в полторы тысячи лет.



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Находку сделали в Полоцком районе Беларуси. Меч датировали XV-XVI веками.
 
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