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Рыбак выудил средневековый меч в Западной Двине
23.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Неожиданный улов принесла жителю Полоцкого района Беларуси рыбалка в Западной Двине. Мужчина отправился ловить сома, но вместо рыбы выудил средневековый меч, сообщает
Меч лежал на глубине примерно трех метров. Его длина составляла 128 сантиметров, вес – 1,6 кг.
Рыбак передал находку специалистам. Химический анализ показал, что лезвие и гарда выполнены из закаленной высокоуглеродной стали, навершие – из железа, инкрустация – из двухкомпонентной латуни.
Орудие датировали XV-XVI веками. В то время на территории, где был найден меч, располагалось Великое Княжество Литовское.
В настоящее время ученые исследуют артефакт. После реставрации он будет включен в экспозицию Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя жительница Швеции обнаружила
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Находку сделали в Полоцком районе Беларуси. Меч датировали XV-XVI веками.
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