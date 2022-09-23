Рыбак выудил средневековый меч в Западной Двине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неожиданный улов принесла жителю Полоцкого района Беларуси рыбалка в Западной Двине. Мужчина отправился ловить сома, но вместо рыбы выудил средневековый меч, сообщает БЕЛТА .

Меч лежал на глубине примерно трех метров. Его длина составляла 128 сантиметров, вес – 1,6 кг.

Рыбак передал находку специалистам. Химический анализ показал, что лезвие и гарда выполнены из закаленной высокоуглеродной стали, навершие – из железа, инкрустация – из двухкомпонентной латуни.

Орудие датировали XV-XVI веками. В то время на территории, где был найден меч, располагалось Великое Княжество Литовское.

В настоящее время ученые исследуют артефакт. После реставрации он будет включен в экспозицию Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.