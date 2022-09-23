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Как организовать мониторинг местоположения сотрудников
23.09.2022 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания А1 обновила решение для определения положения мобильных сотрудников. Усовершенствованная услуга
«Координатор 2.0» в онлайн-режиме отображает передвижения курьеров, водителей, мерчендайзеров, торговых представителей, менеджеров по продажам и других специалистов, чьи обязанности связаны с перемещениями между объектами. Кроме того, сервис может использоваться для координации их работы: в личном кабинете предусмотрен функционал для постановки задач и контроля их выполнения.
Чтобы пользоваться услугой «Координатор 2.0», нет необходимости приобретать дорогостоящее дополнительное оборудование. Достаточно иметь смартфон с установленным мобильным приложением «Координатор А1». С его помощью данные будут передаваться в личный кабинет клиента.
В личном кабинете, работающем через WEB-интерфейс, руководитель может:
В зависимости от целей и задач пользователи услуги «Координатор 2.0» могут выбирать оптимальный функционал. А1 предлагает три тарифных плана на выбор: «Координатор Базовый», «Координатор Оптимальный» и «Координатор Продвинутый». Стоимость сервиса стартует от 0,5 рубля за день (с НДС).
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Компания А1 обновила решение для определения положения мобильных сотрудников. Усовершенствованная услуга «Координатор 2.0» доступна как корпоративным клиентам,...
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