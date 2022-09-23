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Как организовать мониторинг местоположения сотрудников

23.09.2022 16:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как организовать мониторинг местоположения сотрудников

Компания А1 обновила решение для определения положения мобильных сотрудников. Усовершенствованная услуга «Координатор 2.0» доступна как корпоративным клиентам, так и физическим лицам.

«Координатор 2.0» в онлайн-режиме отображает передвижения курьеров, водителей, мерчендайзеров, торговых представителей, менеджеров по продажам и других специалистов, чьи обязанности связаны с перемещениями между объектами. Кроме того, сервис может использоваться для координации их работы: в личном кабинете предусмотрен функционал для постановки задач и контроля их выполнения.

Чтобы пользоваться услугой «Координатор 2.0», нет необходимости приобретать дорогостоящее дополнительное оборудование. Достаточно иметь смартфон с установленным мобильным приложением «Координатор А1». С его помощью данные будут передаваться в личный кабинет клиента.

В личном кабинете, работающем через WEB-интерфейс, руководитель может:

  • в соответствии с заданным расписанием определять местоположение своих работников по карте с точностью до 10 м;
  • просматривать историю их перемещений;
  • добавлять контрольные точки посещения и задавать геозоны;
  • ставить задачи сотрудникам;
  • получать документы о выполнении и формировать отчеты;
  • вести переписку в чате.

В зависимости от целей и задач пользователи услуги «Координатор 2.0» могут выбирать оптимальный функционал. А1 предлагает три тарифных плана на выбор: «Координатор Базовый», «Координатор Оптимальный» и «Координатор Продвинутый». Стоимость сервиса стартует от 0,5 рубля за день (с НДС).

 
 
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Компания А1 обновила решение для определения положения мобильных сотрудников. Усовершенствованная услуга «Координатор 2.0» доступна как корпоративным клиентам,...
 
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