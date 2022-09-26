Производство картофеля фри наладили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фастфуд по-белорусски. В стране заработал завод по производству картофеля фри . С полок магазинов полуфабрикат сметают быстро. Популярен продукт и в Содружестве. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына убедилась в качестве.

Правильный картофель фри – с математическим подходом. Все начинается еще на поле. Если с сортом не угадал, ничего не получится.



«Для картофеля фри мы используем сорт «инноватор». Картофель крупный, урожайность хорошая», – рассказала заведующая складом Зоя Верамейчик.

Сейчас картофель фри делают из голландского сорта, выращенного на белорусской земле. Но селекционеры уже выводят местный вид корнеплода.



«Картофель наш собственный, масло также российское или белорусское. Конечно же, работаем на собственном сырье», – рассказала главный технолог консервного завода Марина Алейникова.



«Белорусский картон для упаковки, белорусская пленка полипропилен, произведенная в Беларуси, этикетки белорусские. То есть 100%-ое импортозамещение», – подчеркнул директор консервного завода Анатолий Анюховский.

Проект инновационный. Новое оборудование и сложный многоступенчатый процесс создания самого продукта. Здесь 15 этапов производства: от паровой очистки и гидрорезки до заморозки.



«Чтобы получился правильный полуфабрикат, красивый, равномерно окрашенный и с хрустящей корочкой, должно быть наличие не менее 20% сухих веществ и не более 0.4% сахаров», – пояснил начальник цеха быстрого замораживания консервного завода Дмитрий Гриневич.



Сковорода на пять тысяч порций. Именно на этой фритюрнице рождается картофель фри. 60 секунд – и из килограмма сырого корнеплода получается полкило обжаренных палочек.

Запаха гари нет нигде, но за смену здесь обжаривают больше 20 тонн картофеля. А все потому, что каждые 45 секунд масло фильтруют. Сами же ломтики вбирают в себя всего 4%.

Изготовление доверили технике, но без человека никак. Контроль и до, и после производства.



«Не должно быть вот таких изъянов. Чтобы не было такой вот картошки, мы стараемся ее отбраковывать», – рассказала сотрудница цеха консервного завода Ирина Дичко.

Ломтик от семи сантиметров и больше. Остальное идет в цех картофельных долек и на крахмальный завод. Каждую партию проверяют в лаборатории. И только после в магазины и рестораны.

«Ежедневно отгружается порядка 20 тонн, главным образом в Российскую Федерацию, в Казахстан, Кыргызстан. У нас более 60 контрактов сегодня. И практически мы уже прекратили их дальнейшее заключение, потому что колоссальный спрос. Много звонков», – отметил Анатолий Анюховский.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, уже готовят третью смену работников. Появятся и хранилище для картофеля фри. Сейчас же весь товар после упаковки сразу отправляют покупателям.

Раньше Беларусь импортировала более 5 тысяч тонн картофеля фри в год. Теперь его делают в стране.