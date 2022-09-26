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Производство картофеля фри наладили в Беларуси
26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фастфуд по-белорусски. В стране заработал завод по производству
Правильный картофель фри – с математическим подходом. Все начинается еще на поле. Если с сортом не угадал, ничего не получится.
Сейчас картофель фри делают из голландского сорта, выращенного на белорусской земле. Но селекционеры уже выводят местный вид корнеплода.
Проект инновационный. Новое оборудование и сложный многоступенчатый процесс создания самого продукта. Здесь 15 этапов производства: от паровой очистки и гидрорезки до заморозки.
Запаха гари нет нигде, но за смену здесь обжаривают больше 20 тонн картофеля. А все потому, что каждые 45 секунд масло фильтруют. Сами же ломтики вбирают в себя всего 4%.
Изготовление доверили технике, но без человека никак. Контроль и до, и после производства.
Ломтик от семи сантиметров и больше. Остальное идет в цех картофельных долек и на крахмальный завод. Каждую партию проверяют в лаборатории. И только после в магазины и рестораны.
«Ежедневно отгружается порядка 20 тонн, главным образом в Российскую Федерацию, в Казахстан, Кыргызстан. У нас более 60 контрактов сегодня. И практически мы уже прекратили их дальнейшее заключение, потому что колоссальный спрос. Много звонков», – отметил Анатолий Анюховский.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, уже готовят третью смену работников. Появятся и хранилище для картофеля фри. Сейчас же весь товар после упаковки сразу отправляют покупателям.
Раньше Беларусь импортировала более 5 тысяч тонн картофеля фри в год. Теперь его делают в стране.
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С полок магазинов полуфабрикат сметают быстро, популярен продукт и в Содружестве.
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