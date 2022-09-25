Турнир халяльной кухни впервые прошел в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Турнир халяльной кухни впервые прошел в Минске. В конкурсном меню – турецкая, узбекская, туркменская, пакистанская, дагестанская и другие кухни мусульманских народов, проживающих в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

У Соборной мечети – ароматы восточных блюд. Стол Туркменистана сервирован, как на праздник. В меню – традиционные тандырные лепешки, суп шурпа, бульон с мясом, овощной салат.

В Пакистане кроме закусок и горячего всегда накрывают отдельный стол для десертов. Так поступили и участники конкурса. Сладости готовят из манки, моркови и риса. Рана Сохель знакомит жителей Беларуси с национальной кухней и в своем кафе. Но признается: это непросто.

«В Беларуси нет специй, которые мы используем. Но есть наши специальные магазины, где мы можем их взять. Мы привозим свои специи», – рассказал владелец кафе Рана Сохель.

В халяльном меню – строгие правила. Исключается мясо свинины, хищных животных и птиц, продукты с кровью, морепродукты, за исключением рыбы. Запрещен алкоголь.



«Культура халяльной кухни в каждой стране, с одной стороны, очень сильно отличается, а с другой стороны, она всегда объединена едиными ценностями, едиными правилами приготовления, подготовки продуктов», – рассказал заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев.