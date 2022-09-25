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Турнир халяльной кухни впервые прошел в Беларуси
25.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Турнир халяльной кухни впервые прошел в Минске. В конкурсном меню – турецкая, узбекская, туркменская, пакистанская, дагестанская и другие кухни мусульманских народов, проживающих в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
У Соборной мечети – ароматы восточных блюд. Стол Туркменистана сервирован, как на праздник. В меню – традиционные тандырные лепешки, суп шурпа, бульон с мясом, овощной салат.
В Пакистане кроме закусок и горячего всегда накрывают отдельный стол для десертов. Так поступили и участники конкурса. Сладости готовят из манки, моркови и риса. Рана Сохель знакомит жителей Беларуси с национальной кухней и в своем кафе. Но признается: это непросто.
«В Беларуси нет специй, которые мы используем. Но есть наши специальные магазины, где мы можем их взять. Мы привозим свои специи», – рассказал владелец кафе Рана Сохель.
В халяльном меню – строгие правила. Исключается мясо свинины, хищных животных и птиц, продукты с кровью, морепродукты, за исключением рыбы. Запрещен алкоголь.
На съедобном турнире все как в спорте. Участников судит жюри – профессиональные шеф-повара. Выработаны критерии оценки.
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В конкурсном меню – турецкая, узбекская, туркменская, пакистанская, дагестанская и другие кухни мусульманских народов, проживающих в Беларуси.
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