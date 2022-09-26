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Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью со словаками в матче Лиги наций
26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Словакии матче шестого тура группового этапа Лиги наций, передает «МИР 24».
Встреча группы 3 лиги С прошла в сербском городе Бачка-Топола. Матч закончился со счетом 1:1. На гол Ивана Бахара (45-я минута) соперники ответили точным ударом Адама Зреляка (65).
В другой игре группы сборная
Сборная Казахстана с 13 очками находится на первом месте в группе и обеспечила себе выход в лигу B. На втором месте команда Азербайджана (10 очков), третьей – сборная Словакии (7). Белорусы (3) закончили групповой этап на четвертом месте, в марте команда в стыковых матчах сразится за право остаться в лиге С.
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Встреча группы 3 лиги С прошла в сербском городе Бачка-Топола. Матч закончился со счетом 1:1.
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