Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью со словаками в матче Лиги наций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Словакии матче шестого тура группового этапа Лиги наций, передает «МИР 24».

Встреча группы 3 лиги С прошла в сербском городе Бачка-Топола. Матч закончился со счетом 1:1. На гол Ивана Бахара (45-я минута) соперники ответили точным ударом Адама Зреляка (65).

В другой игре группы сборная Азербайджана разгромила казахстанцев , игра завершилась со счетом 3:0.

Сборная Казахстана с 13 очками находится на первом месте в группе и обеспечила себе выход в лигу B. На втором месте команда Азербайджана (10 очков), третьей – сборная Словакии (7). Белорусы (3) закончили групповой этап на четвертом месте, в марте команда в стыковых матчах сразится за право остаться в лиге С.