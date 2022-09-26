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Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью со словаками в матче Лиги наций

26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Словакии матче шестого тура группового этапа Лиги наций, передает «МИР 24».

Встреча группы 3 лиги С прошла в сербском городе Бачка-Топола. Матч закончился со счетом 1:1. На гол Ивана Бахара (45-я минута) соперники ответили точным ударом Адама Зреляка (65).

В другой игре группы сборная Азербайджана разгромила казахстанцев, игра завершилась со счетом 3:0.

Сборная Казахстана с 13 очками находится на первом месте в группе и обеспечила себе выход в лигу B. На втором месте команда Азербайджана (10 очков), третьей – сборная Словакии (7). Белорусы (3) закончили групповой этап на четвертом месте, в марте команда в стыковых матчах сразится за право остаться в лиге С.



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Встреча группы 3 лиги С прошла в сербском городе Бачка-Топола. Матч закончился со счетом 1:1.
 
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