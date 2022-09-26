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Свыше четверти миллиона граждан Литвы, Латвии и Польши посетили без виз Беларусь с апреля
26.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С апреля текущего года более 255 тыс. жителей Литвы, Латвии и Польши воспользовались правом безвизового въезда на территорию Беларуси, введенного в апреле 2022 года. Об этом сообщает
Отмечается, что с 1 июля Беларусь в безвизовом порядке посетили более 8 400 граждан Польши.
Белорусские власти первоначально ввели безвизовый порядок въезда в страну для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля до 15 мая, а впоследствии
Ранее стало известно, что Ростуризм начал собирать заявки от туроператоров, готовых
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Об этом заявили в Государственном пограничном комитете республики.
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