Свыше четверти миллиона граждан Литвы, Латвии и Польши посетили без виз Беларусь с апреля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С апреля текущего года более 255 тыс. жителей Литвы, Латвии и Польши воспользовались правом безвизового въезда на территорию Беларуси, введенного в апреле 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного пограничного комитета республики.

«Более четверти миллиона иностранцев воспользовались белорусским «безвизом». С 15 апреля без виз в Беларусь проследовал 163 341 гражданин Литвы, 64 015 граждан и 19 517 неграждан Латвии», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что с 1 июля Беларусь в безвизовом порядке посетили более 8 400 граждан Польши.

Белорусские власти первоначально ввели безвизовый порядок въезда в страну для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля до 15 мая, а впоследствии продлили его до конца года , распространив нововведение и на граждан Польши. Как отмечали в Минске, это решение позволит гражданам соседних стран составить объективное представление о современной Беларуси и будет способствовать укреплению культурных связей.