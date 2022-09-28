Ткань костюмная: описание, состав и свойства

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Костюмные ткани предназначены для пошива костюмов для мужчин и женщин и спецодежды для работников. Костюм – это практичность, элегантность, комфорт и эстетика внешнего вида. Именно поэтому за все время своего существования костюмные ткани не оставались невостребованными. С появлением новых технологий текстильная промышленность стала выпускать огромный сортимент тканей, используемых для пошива костюмов.

Состав и свойства

Костюмный материал бывает самых разных составов – полушерсть или чистая шерсти (классический вариант). Натуральные волокна шерсти обладают внутри пустой структурой, поэтому шерстяная материя хорошо дышит и удерживает тепло. Кроме этого, она хорошо впитывает и улетучивает влагу. Быстро восстанавливает форму – складки и изломы, образовавшиеся на брюках после длительного сиденья, распрямятся после того, как они повисят несколько часов. После добавки к шерсти синтетических волокон полушерстяная ткань приобрела массу дополнительных положительных качеств: полиэфирные нити повысили прочность и стойкость, а вискоза и капроновые волокна придали тканям блеск и шелковистость.

Для пошива костюмов применяются также материалы с хлопчатобумажными, трикотажными, вискозными нитями. Применение тех или иных добавок в составе костюмных материалов напрямую зависит от конкретной модели, фасона, сезонности и назначения.

Ткани, производимые современной текстильной индустрией для костюмов, имеют определенные свойства и отвечают требованиям, предъявляемым к одежде такого вида:

- Хорошая устойчивость к деформации.

- Износостойкость.

- Способность удерживать форму.

- Эстетичный внешний вид.

- Устойчивое окрашивание.

Эти качества ткани необходимы для длительной эксплуатации той или иной одежды, поддержания формы, устойчивости в стирке и химчистке. Также костюмная ткань воздухопроницаема, чтобы кожа дышала.

Классика костюмных тканей - уютный, благодаря небольшому ворсу на лицевой поверхности, плотный и прочный ТВИД.

Промышленность также выпускает специальные ткани для пошива рабочих костюмов. Такая ткань пыленепроницаемая с водоотталкивающей и биостойкой пропиткой. В своем составе технические ткани часто не имеют синтетических компонентов, что обеспечивает комфортные условия работы в закрытых наземных и подземных помещениях.

Поставка костюмных тканей в Беларусь компанией ОДО "Комплекс Ресурс" осуществляется в соответствии с потребительскими предпочтениями из стран СНГ и Европы.

Продукция рекомендована для тех, кто заинтересован в качестве сшитых костюмов!