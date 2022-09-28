Как выбрать и использовать капсулы для стирки белья

Источник материала: ИноСМИ

Средства для стирки в капсулах появились сравнительно недавно, после длительного бескомпромиссного использования стиральных порошков и чуть позже гелей. За несколько лет они завоевали популярность у многих людей, благодаря своей простоте в эксплуатации и хорошим результатам.

Преимущества капсул перед порошком

Многие не перестают регулярно пользоваться стиральными порошками, кто-то это делает в силу привычки, а другие не знают ряда преимуществ капсул. Новые средства для стирки обладают многими функциональными отличиями:



- Оболочка капсул быстро растворяется в воде любой температуры и сразу начинает бороться с загрязнениями.

- После использования нет жёстких остатков моющих средств, которые портят внешний вид лотка стиральной машины и накапливаются на всех её элементах.

- Капсулы уже дозированы для привычной массы вещей со средним загрязнением (4-5 кг). Инструкция допускает применение нескольких капсул, если белья больше или оно сильно загрязнено.

- Производители предлагают варианты, в которых добавлен кондиционер для белья.

- Герметичная упаковка не позволяет испаряться чистящим средствам и проникать в органы дыхания.

- Использование концентрированной смеси позволяет снизить вес и объём продукции.

Перечень можно дополнить экономией времени на замер и засыпание нужного количества порошка. Выбор бренда зависит от личных предпочтений, но можно воспользоваться отзывами потребителей из интернета или попробовать разные варианты.

Как использовать капсулы для стирки

Любые капсулы для стирки https://mila.by/catalog/stirka-i-uborka/dlya-stirki/kapsuly/ легко использовать, но и у этих удобных средств есть некоторые особенности:



- Не стоит показывать детям капсулы для стирки и хранить их в легкодоступном для них месте.

- Нужно загружать средство сухими руками, вода быстро растворяет герметичную оболочку.

- Не стоит использовать капсулы при ручной стирке, концентрированное вещество сложно вымывается при недостаточном количестве воды и слабом полоскании.

В начале стирки нужно загрузить бельё в барабан стиральной машины, а сверху положить нужное количество капсул. Упаковку не нужно прокалывать, она полностью растворяется в воде. Выгодней использовать средство с тем количеством белья, которое указано в инструкции от производителя. Капсулу нельзя точно поделить на несколько небольших стирок, а при такой необходимости лучше воспользоваться другим средством (порошок, гель). Капсулы можно использовать в любом режиме работы, запрограммированном в стиральной машине.