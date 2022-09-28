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Как выбрать и использовать капсулы для стирки белья
Источник материала: ИноСМИ
Средства для стирки в капсулах появились сравнительно недавно, после длительного бескомпромиссного использования стиральных порошков и чуть позже гелей. За несколько лет они завоевали популярность у многих людей, благодаря своей простоте в эксплуатации и хорошим результатам.
Преимущества капсул перед порошком
Многие не перестают регулярно пользоваться стиральными порошками, кто-то это делает в силу привычки, а другие не знают ряда преимуществ капсул. Новые средства для стирки обладают многими функциональными отличиями:
Перечень можно дополнить экономией времени на замер и засыпание нужного количества порошка. Выбор бренда зависит от личных предпочтений, но можно воспользоваться отзывами потребителей из интернета или попробовать разные варианты.
Как использовать капсулы для стирки
Любые капсулы для стирки https://mila.by/catalog/stirka-i-uborka/dlya-stirki/kapsuly/ легко использовать, но и у этих удобных средств есть некоторые особенности:
В начале стирки нужно загрузить бельё в барабан стиральной машины, а сверху положить нужное количество капсул. Упаковку не нужно прокалывать, она полностью растворяется в воде. Выгодней использовать средство с тем количеством белья, которое указано в инструкции от производителя. Капсулу нельзя точно поделить на несколько небольших стирок, а при такой необходимости лучше воспользоваться другим средством (порошок, гель). Капсулы можно использовать в любом режиме работы, запрограммированном в стиральной машине.
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