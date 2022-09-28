ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко: Беларусь готовится побить собственный рекорд промышленного производства

28.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится побить собственный рекорд промышленного производства. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

Акцент в стране сделали на рост валового внутреннего продукта, доходы населения, инвестиции в основной капитал и индексы потребительских цен. Появились новые рынки для экспорта. Так белорусская экономика адаптируется к санкционному давлению.

«Это напряженная задача, которая в свою очередь создает риски к устойчивости бюджета к внешним воздействиям. Поэтому задача Министерства финансов и регионов очень аккуратно подходить к сбалансированию бюджетов всех уровней. Главная цель – обеспечение социальных гарантий граждан и финансирование важнейших государственных расходов», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Рост экономики в следующем году запланирован на уровне более 103%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост экономики в следующем году запланирован на уровне более 103%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать и использовать капсулы для стирки белья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика