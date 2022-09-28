Головченко: Беларусь готовится побить собственный рекорд промышленного производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится побить собственный рекорд промышленного производства. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

Акцент в стране сделали на рост валового внутреннего продукта, доходы населения, инвестиции в основной капитал и индексы потребительских цен. Появились новые рынки для экспорта. Так белорусская экономика адаптируется к санкционному давлению.

«Это напряженная задача, которая в свою очередь создает риски к устойчивости бюджета к внешним воздействиям. Поэтому задача Министерства финансов и регионов очень аккуратно подходить к сбалансированию бюджетов всех уровней. Главная цель – обеспечение социальных гарантий граждан и финансирование важнейших государственных расходов», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Рост экономики в следующем году запланирован на уровне более 103%.