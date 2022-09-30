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В Минске госавтоинспекция усилила контроль за каршерингом

30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минская госавтоинспекция усиливает контроль за каршерингом. Водители на машинах напрокат все чаще попадают в списки правонарушителей и становятся участниками ДТП, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Двадцатилетняя девушка при повороте врезалась в столб. Получила незначительную травму, от помощи медиков отказалась. Аварией закончилась поездка и другого горе-водителя на арендованной машине. Закономерно – девушка выпила пол-литра пива.

В центре столицы, на площади Победы, патруль ГАИ остановил авто каршеринга, и снова цифры на алкотестере выше нормы. Статистику правонарушений на арендованных машинах начали вести в начале года.

«За восемь месяцев текущего года совершено более полутора тысяч правонарушений водителями каршеринговых автомобилей. Из них 80 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, 125 управляли транспортным средством, не имея права им управлять», – сообщил начальник отдела ОГАИ УВД администрации Московского района Минска Александр Алешкевич.

Спрос на аренду автомобилей растет с каждым месяцем. Александру своя машина не нужна. Каршеринг для него – идеальный вариант.

«Очень удобно, когда плохая погода, и на сегодняшний момент это дешевле, чем такси. Также это выгоднее, чем обслуживать свое собственное авто», – отметил пользователь каршеринга Александр.

В Минске три каршеринговые службы. Общий автопарк – около полутора тысяч машин. В среднем каждая делает за день 10 поездок. У компаний свои правила допуска к транспортным средствам. Общее – пользователю должно быть больше 18 лет, при этом стаж водителя может быть минимальным. Предусмотрена и ответственность за разбитое авто.

«Молодой человек разбил автомобиль. Когда к нему обратились сотрудники компании, чтобы выяснить, как автомобиль во время аренды получил повреждения, он сказал, что ничего не знает. После проверки с милицией заведено уголовное дело», – рассказал заместитель начальника службы безопасности каршеринговой компании Максим Прокопчук.

Пока каршеринговые компании не планируют ужесточать требования к пользователям. Ограничиваются баном тех, кто злостно нарушает скоростной режим.

В рамках рейда по каршерингу минская госавтоинспекция будет работать в вечернее и ночное время на патрульных и гражданских машинах.



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Теги: Минск
 
 
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