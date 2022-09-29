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О чем пишут мировые СМИ: ураган во Флориде и первый белорусский космонавт
29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Два миллиона жителей Флориды остались без электричества из-за урагана «Иэн». К моменту выхода на побережье он достиг 4-й категории, скорость порывов ветра составляла 241 км/час, сообщает
Самая «грязная» электростанция в Австралии закроется на десять лет раньше, чем планировалось. Она расположена в штате Виктория, и на ее долю приходится около 3% всех вредных выбросов в стране, сообщает
Житель Кыргызстана попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рысбай Исаков рассказывал эпос «Манас» в течение 124 часов, сообщает
Первым белорусским космонавтом, скорее всего, станет девушка, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Он пояснил, что полет белорусского космонавта обсуждался с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым, сообщает
Туркменистан занял второе место в медальном зачете открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике. Соревнования проходили в Самарканде, сообщает
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Ураган «Иэн» оставил без электричества два миллиона человек во Флориде. Первым белорусским космонавтом может стать девушка.
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