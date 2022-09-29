О чем пишут мировые СМИ: ураган во Флориде и первый белорусский космонавт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два миллиона жителей Флориды остались без электричества из-за урагана «Иэн». К моменту выхода на побережье он достиг 4-й категории, скорость порывов ветра составляла 241 км/час, сообщает France 24 . Многие люди оказались в ловушке в затопленных домах. Сейчас ураган продвигается вглубь материка со скоростью 14 км/час. В некоторых районах штата был введен комендантский час с 9 вечера до 6 утра. «Иэн» стал пятым по силе ураганом, которые США переживали за все время. Ранее он обрушился на Кубу, став причиной гибели двух человек и выведя из строя системы энергоснабжения.

Самая «грязная» электростанция в Австралии закроется на десять лет раньше, чем планировалось. Она расположена в штате Виктория, и на ее долю приходится около 3% всех вредных выбросов в стране, сообщает The Guardian . Согласно новым данным, станция Loy Yang A прекратит свою работу в 2035 году. В 2019-20 году она произвела 16,6 млн тонн парниковых газов. Ее закрытие станет важным шагом на пути к углеродной нейтральности Австралии. Новый премьер-министр страны Энтони Альбанезе взял обязательство сократить выбросы на 43% к 2030 году.

Житель Кыргызстана попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рысбай Исаков рассказывал эпос «Манас» в течение 124 часов, сообщает «Вечерний Бишкек» . Его достижение было зафиксировано, и рекордсмен получил соответствующий сертификат. 21 сентября в турецком городе Бурсе началась неделя «Манаса». В ней приняли участие 14 манасчи (сказителей эпоса) из Кыргызстана, Казахстана и Турции. Мероприятие организовали при поддержке президента Садыра Жапарова в рамках IV Всемирных игр кочевников.

Первым белорусским космонавтом, скорее всего, станет девушка, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Он пояснил, что полет белорусского космонавта обсуждался с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым, сообщает БелТА . Так, уже отобрана предварительная группа в составе 20 человек. Они пройдут медицинское обследование в России, после чего начнется подготовка к полету. Из группы предстоит выбрать двух человек: основного космонавта и дублера.