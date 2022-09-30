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Россия и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере микроэлектронных технологий

30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь заключили межправительственные соглашения о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий и о признании осуществляемых на территории Союзного государства технологических операций, сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня» со ссылкой на замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

«Первое соглашение – в сфере микроэлектроники. Оно дает нам право и основание для формирования, разделения определенных компетенций, направлений, по которым мы будем сотрудничать в этой сфере», – сказал он.

Замминистра отметил, что документ позволит более основательно формировать производственную и инвестиционную программу белорусскому предприятию «Интеграл» в части возможного освоения новых видов продукции.

Второе межправительственное соглашение, по словам Харитончика, касается взаимного признания технологических операций. Документа дает сторонам правовое основание вносить изменения в национальные законодательства. После синхронизации нормативно-правового поля даст возможность производителям из Беларуси принимать участие в различных видах закупок, в том числе субсидированных из бюджетов обоих стран.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Самарканде подписали соглашения на сумму $15 млрд.



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Как сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик, соглашение дает право и основание для формирования, разделения определенных...
 
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