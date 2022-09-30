В Беларуси составили рэнкинг компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг

Источник материала: ProBusiness

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке и составило рэнкинг «Топ компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг». Участниками исследования стали 10 компаний, которые предоставили рейтинговому агентству необходимые для анализа данные. «Про бизнес» публикует результаты.

— Интерес компаний малого и среднего бизнеса к передаче ведения бухгалтерии на аутсорсинг не утихает, — констатирует исполнительный директор BIK Ratings Андрей Усачев. — Об этом свидетельствует динамика выручки компаний, оказывающих данные услуги. Так, за I полугодие 2022 года участники рэнкинга суммарно выручили 6,8 млн BYN от оказания аутсорсинговых бухгалтерских услуг, что больше показателя соответствующего периода 2021 года примерно на 30%. Отмечу, что среди участников исследования есть компании, которые несколько потеряли в выручке, и компании, которые значительно нарастили ее.

Наиболее востребованы аутсорсинговые услуги среди предприятий торговли (41% клиентов участников рэнкинга), ИТ-компаний (35%), а также у перевозчиков и экспедиторов (5%). Также относительно активно данными услугами пользуются строительные организации и иные компании, оказывающие услуги. Всего клиентами участников ренкинга являются более 1700 компаний, 40% из которых ведут внешнеэкономическую деятельность.

Можно говорить о том, что компании, представленные в рэнкинге, характеризуются отличным опытом работы и хорошей деловой репутацией.

ТОП КОМПАНИЙ ПО АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ







Методология рэнкинга

Все показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.

КРАТКО ОБ УЧАСТНИКАХ РЭНКИНГА

1. ООО «Арлепта» осуществляет свою деятельность с 2007 года. В рамках абонентских договоров компания обслуживает более 350 клиентов — субъекты МСП, ИП и физические лица, а также иностранные предприятия и представительства.

Компания специализируется на сфере IT, торговли, строительства, логистики, туризма и производства.

В штате компании порядка 90 специалистов. Сотрудники имеют квалификационный аттестат налогового консультанта, диплом международной финансовой отчетности (ДипИФР). Топ-менеджеры прошли обучение в институте Адзизиса по программе TOPLEAF «Эффективное управление бизнесом».

Деятельность ООО «Арлепта» застрахована на 1 млн BYN.

Компания признана лауреатом бизнес-конкурса «Знатный Талер. Финансы — 2021» в номинации «Лучшая бухгалтерская компания». ООО «Арлепта» является членом Ассоциации налогоплательщиков Республики Беларусь.

2. ООО «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» — международная аутсорсинговая компания, специализируется на стратегическом аутсорсинге бизнес-процессов. Оказывает услуги в Беларуси с 2018 года. Компания является частью сети REANDA International и партнером Safeguard Global Managed Payroll. ООО «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» имеет сертификат по стандарту системы менеджмента качества ISO 9001 от PECB.

Сотрудники «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» имеют более чем 10-летний опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях и являются специалистами DipIFR, студентами и членами ACCA.

Своим клиентам и партнерам в Беларуси и за рубежом компания оказывает услуги в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, управленческого и юридического консалтинга и специализируется на сферах IT и коммуникаций, пищевой, легкой и химической промышленности, метало- и деревообработки, оптовой и розничной торговли, банковской деятельности и сфере финансовых услуг.

3. ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» — компания, оказывающая бухгалтерские услуги, услуги аутсорсинга и консалтинга для IT. За время функционирования компании ее клиентами стали более 200 субъектов, в том числе свыше 60 резидентов ПВТ.

К числу компетенций ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» относятся услуги бухгалтерского и налогового учета, зарплатные проекты, кадровый и воинский учет, ведение филиалов и представительств иностранных компаний в Беларуси, консультации по ВЭД и работе с UpWork, AppStore, финансовый анализ, налоговая оптимизация, консалтинг. Компания проводит консультации для клиентов, готовит бизнес-проекты и балансы для компаний, планирующих вступить в ПВТ, предоставляет бухгалтерские услуги тем, кто уже стал резидентом.

4. ООО «РЕСОЛВА» оказывает профессиональные услуги с 2013 года. Более 50 субъектов являются постоянными клиентами компании. Более 90% клиентов ведут свой бизнес, пользуясь услугами «РЕСОЛВА» дольше четырех лет. 97% клиентов заказывают комплекс услуг.

Кадровый состав ООО «РЕСОЛВА» включает юристов, бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, кадровиков, специалистов по делопроизводству и охране труда, команду разработчиков на аутсорсинге.

Специалисты компании работают с IT-компаниями и компаниями — резидентами ПВТ, иностранными представительствами и компаниями, ведущими деятельность в сфере торговли, разного рода услуг, производства, строительства.

Услуги компании: бухучет для ИП, бухучет в IT, бухучет организаций, подготовка к проверкам, отчеты, восстановление учета, экспресс-аудит, финансовый директор.

5. ООО «БизнесСтарт» уже более 14 лет работает на рынке. Компания оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета, а также по учету товаров в оптовой и розничной торговле, общественном питании, производственных компаниях, строительстве и по учету транспортно-экспедиционных и ИT-услуг.

Специалисты компании имеют опыт работы в бухгалтерской сфере свыше 20 лет.

92% клиентов компании пролонгируют с ней договор на следующий год.

ООО «БизнесСтарт» является аккредитованным консультантом ЕБРР и участвует в его проектах.

6. ООО «ДИРЕКТ АКТИВ» создано в конце 2012 года. За время функционирования компанией было реализовано свыше 350 проектов в сферах образования, оптовой и розничной торговли, внешнеэкономической деятельности, IT, производства, услуг. Спектр предоставляемых компанией услуг включает организацию и ведение учета, зарплатные проекты, составление внешней отчетности, представление интересов в ИМНС и фондах, разработку бизнес-планов, составление бюджета и платежного календаря, анализ состояния бухгалтерского учета и др.

Штат сотрудников состоит из 15 бухгалтеров, включая 4-х аттестованных налоговых консультантов.

ООО «ДИРЕКТ АКТИВ» сотрудничает с юристами компании Юридическая группа «ЮБС».

7. ООО «Райкири Клауд» основано в 2018 году путем объединения бухгалтерской компании «Райкири» (на рынке с 2008 года) с бухгалтерским сервисом «Делай Свое Дело» (на рынке с 2015 года).

Приоритетные для обслуживания сферы бизнеса: IT, торговля и услуги. 78% клиентов Компании — IT-компании, 92% клиентов ведут ВЭД. С 2018 года компания сопроводила 190 аудиторских проверок.

Деятельность ООО «Райкири Клауд» застрахована на 550 тыс. BYN. Компания является членом Ассоциации налогоплательщиков Республики Беларусь и имеет сертификат ISO 9001−2015. В 2022 году ООО «Райкири Клауд» было признано соответствующим требованиям стандарта ISO/IEC 27 001:2013.

8. ООО «МайТайм» осуществляет деятельность более 10 лет. Клиентами являются около полусотни бизнесов из трех стран. 60% из них работают с «МайТайм» более 7 лет.

Основными отраслями, с которыми работает компания, являются производство, IT-услуги, туристические услуги, общественное питание, оптовая и розничная торговля.

Спектр предоставляемых услуг включает налоговые, бухгалтерские, финансовые, кадровые, юридические, аудиторские услуги, а также аутстаффинг.

Оказываемые услуги в области бухгалтерского учета: комплексное бухгалтерское сопровождение, постановка бухгалтерского учета, услуга главного бухгалтера, ведение учета у индивидуального предпринимателя, восстановление бухгалтерского учета, переход и ведение отчетности по МСФО.

Деятельность «МайТайм» застрахована на 120 тыс. BYN.

9. ООО «Кетута» — компания бухгалтерских услуг для ИП, малого и среднего бизнеса. Начала осуществлять свою деятельность в 2017 году.

Основными отраслями, с которыми работает компания, являются торговля, услуги, производство, ИT, строительство, общепит.

ООО «Кетута» предоставляет несколько вариантов сотрудничества: комплексное бухгалтерское обслуживание, бухгалтерское сопровождение отдельных участков учета, восстановление бухгалтерского учета, формирование и представление отчетности, аудиторские услуги.

10. ООО «Арвиум Групп» — аутсорсинговая компания, работающая на рынке с 2012 года и предлагающая полный спектр бухгалтерских услуг: бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство, подача всех видов электронной отчетности, бухгалтерский аутстаффинг, бухгалтерский анализ сделки, настройка программного обеспечения для бухгалтерии, настройка работоспособности 1С.

В настоящий момент клиентами компании являются более 500 бизнесов. Компания ежегодно подает более 7 тысяч отчетов.

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