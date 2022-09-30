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В Беларуси составили рэнкинг компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг
30.09.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рейтинговое агентство
— Интерес компаний малого и среднего бизнеса к передаче ведения бухгалтерии на аутсорсинг не утихает, — констатирует исполнительный директор BIK Ratings Андрей Усачев. — Об этом свидетельствует динамика выручки компаний, оказывающих данные услуги. Так, за I полугодие 2022 года участники рэнкинга суммарно выручили 6,8 млн BYN от оказания аутсорсинговых бухгалтерских услуг, что больше показателя соответствующего периода 2021 года примерно на 30%.Отмечу, что среди участников исследования есть компании, которые несколько потеряли в выручке, и компании, которые значительно нарастили ее.
Наиболее востребованы аутсорсинговые услуги среди предприятий торговли (41% клиентов участников рэнкинга), ИТ-компаний (35%), а также у перевозчиков и экспедиторов (5%). Также относительно активно данными услугами пользуются строительные организации и иные компании, оказывающие услуги. Всего клиентами участников ренкинга являются более 1700 компаний, 40% из которых ведут внешнеэкономическую деятельность.
Можно говорить о том, что компании, представленные в рэнкинге, характеризуются отличным опытом работы и хорошей деловой репутацией.
ТОП КОМПАНИЙ ПО АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Методология рэнкинга
Все показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.
КРАТКО ОБ УЧАСТНИКАХ РЭНКИНГА
1.
Компания специализируется на сфере IT, торговли, строительства, логистики, туризма и производства.
В штате компании порядка 90 специалистов. Сотрудники имеют квалификационный аттестат налогового консультанта, диплом международной финансовой отчетности (ДипИФР). Топ-менеджеры прошли обучение в институте Адзизиса по программе TOPLEAF «Эффективное управление бизнесом».
Деятельность ООО «Арлепта» застрахована на 1 млн BYN.
Компания признана лауреатом бизнес-конкурса «Знатный Талер. Финансы — 2021» в номинации «Лучшая бухгалтерская компания». ООО «Арлепта» является членом Ассоциации налогоплательщиков Республики Беларусь.
2.
Сотрудники «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» имеют более чем 10-летний опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях и являются специалистами DipIFR, студентами и членами ACCA.
Своим клиентам и партнерам в Беларуси и за рубежом компания оказывает услуги в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, управленческого и юридического консалтинга и специализируется на сферах IT и коммуникаций, пищевой, легкой и химической промышленности, метало- и деревообработки, оптовой и розничной торговли, банковской деятельности и сфере финансовых услуг.
3.
К числу компетенций ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» относятся услуги бухгалтерского и налогового учета, зарплатные проекты, кадровый и воинский учет, ведение филиалов и представительств иностранных компаний в Беларуси, консультации по ВЭД и работе с UpWork, AppStore, финансовый анализ, налоговая оптимизация, консалтинг. Компания проводит консультации для клиентов, готовит бизнес-проекты и балансы для компаний, планирующих вступить в ПВТ, предоставляет бухгалтерские услуги тем, кто уже стал резидентом.
4.
Кадровый состав ООО «РЕСОЛВА» включает юристов, бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, кадровиков, специалистов по делопроизводству и охране труда, команду разработчиков на аутсорсинге.
Специалисты компании работают с IT-компаниями и компаниями — резидентами ПВТ, иностранными представительствами и компаниями, ведущими деятельность в сфере торговли, разного рода услуг, производства, строительства.
Услуги компании: бухучет для ИП, бухучет в IT, бухучет организаций, подготовка к проверкам, отчеты, восстановление учета, экспресс-аудит, финансовый директор.
5.
Специалисты компании имеют опыт работы в бухгалтерской сфере свыше 20 лет.
92% клиентов компании пролонгируют с ней договор на следующий год.
ООО «БизнесСтарт» является аккредитованным консультантом ЕБРР и участвует в его проектах.
6.
Штат сотрудников состоит из 15 бухгалтеров, включая 4-х аттестованных налоговых консультантов.
ООО «ДИРЕКТ АКТИВ» сотрудничает с юристами компании Юридическая группа «ЮБС».
7.
Приоритетные для обслуживания сферы бизнеса: IT, торговля и услуги. 78% клиентов Компании — IT-компании, 92% клиентов ведут ВЭД. С 2018 года компания сопроводила 190 аудиторских проверок.
Деятельность ООО «Райкири Клауд» застрахована на 550 тыс. BYN. Компания является членом Ассоциации налогоплательщиков Республики Беларусь и имеет сертификат ISO 9001−2015. В 2022 году ООО «Райкири Клауд» было признано соответствующим требованиям стандарта ISO/IEC 27 001:2013.
8.
Основными отраслями, с которыми работает компания, являются производство, IT-услуги, туристические услуги, общественное питание, оптовая и розничная торговля.
Спектр предоставляемых услуг включает налоговые, бухгалтерские, финансовые, кадровые, юридические, аудиторские услуги, а также аутстаффинг.
Оказываемые услуги в области бухгалтерского учета: комплексное бухгалтерское сопровождение, постановка бухгалтерского учета, услуга главного бухгалтера, ведение учета у индивидуального предпринимателя, восстановление бухгалтерского учета, переход и ведение отчетности по МСФО.
Деятельность «МайТайм» застрахована на 120 тыс. BYN.
9.
Основными отраслями, с которыми работает компания, являются торговля, услуги, производство, ИT, строительство, общепит.
ООО «Кетута» предоставляет несколько вариантов сотрудничества: комплексное бухгалтерское обслуживание, бухгалтерское сопровождение отдельных участков учета, восстановление бухгалтерского учета, формирование и представление отчетности, аудиторские услуги.
10.
В настоящий момент клиентами компании являются более 500 бизнесов. Компания ежегодно подает более 7 тысяч отчетов.
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Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке и составило рэнкинг «Топ компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг». Участниками...
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