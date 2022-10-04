Десять старинных документов Национального исторического архива Беларуси получили статус уникальных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном историческом архиве Беларуси статус уникальных получили десять старинных документов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Этот сейф открывают несколько раз в год. Доступ строго ограничен. Прикасаться к уникальным документам можно только в перчатках. Их специальный сотрудник надевает еще до того, как снять печать.



Княжеские грамоты и частная переписка. Эти бумаги рассказывают о жизни крупных государственных деятелей и землевладельцев прошлых столетий. Всего в двух сейфах с особо важными документами хранятся порядка 50 раритетов. Есть даже письмо папы римского Урбана IIX белорусскому магнату.



Уникальный документ должен отвечать определенным критериям. Учитывается возраст, историческая важность. Решение о новом статусе принимает специальная комиссия.



«Первым ходом – это несколько лет назад – были признаны уникальными два документа, в том числе древнейший документ национального исторического фонда Беларуси. В этом году в конце весны мы подали очередные десять документов наших. Это в основном акты 15 – начала 16 столетий. Как на бумаге, так и на пергаменте. И эти документы были признаны уникальными», – рассказал заместитель директора Национального исторического архива Беларуси Максим Макаров.



За сохранностью документов в архиве строго следят. В помещении соблюдается специальный температурный режим и уровень влажности. Раритеты – а их здесь десятки тысяч – защищены от пыли и яркого света.



«Вы видите, что документы все в коробочках? Это соблюдение светового режима. В обязательном порядке. Почему? Потому что свет разрушает очень сильно основу документа. У нас в каждом хранилище есть охранная сигнализация. Сотрудники отдела в обязательном порядке, придя на работу, «снимают» охранную сигнализацию, проверяют, что все в порядке, и, уходя, «сдают», – рассказала заведующая отделом Национального исторического архива Беларуси Галина Кутукова.



К старинным фолиантам имеют доступ только научные сотрудники, исследователи. А поработать с более «молодыми» бумагами могут обычные белорусы и иностранцы, но только в читальном зале. При желании в архиве можно заказать генеалогическое древо, если данные о предках обнаружатся в документах.