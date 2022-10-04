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Прямое авиасообщение Пермь – Минск откроется 26 октября
04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Авиасообщение по маршруту Пермь – Минск откроется 26 октября, передает телеканал «МИР 24».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы по средам и воскресеньям самолетами вместимостью не менее 110 пассажиров, сообщает
Ранее сообщалось о запуске прямых авиарейсов между Санкт-Петербургом и городом Тамчы на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы по средам и воскресеньям.
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