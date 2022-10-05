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Самолеты начнут летать из Москвы в Минск ежедневно с 28 октября
05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолеты из Москвы в Минск начнут летать ежедневно с 28 октября. Осуществлять полеты будет лоукостер «Победа», передает
Ранее сообщалось, что
В Коломбо на начальном этапе самолеты будут летать дважды в неделю. В Бангкок «Аэрофлот» будет летать с частотой семь рейсов в неделю. Столько же рейсов запланировано выполнять на Гоа.
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Осуществлять полеты будет лоукостер «Победа».
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