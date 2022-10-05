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Самолеты начнут летать из Москвы в Минск ежедневно с 28 октября

05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолеты из Москвы в Минск начнут летать ежедневно с 28 октября. Осуществлять полеты будет лоукостер «Победа», передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Вылеты будут выполняться из московского аэропорта «Внуково».

Отмечается, что Минск – это единственное международное направление, которое имеется у «Победы» на сегодняшний день. Пока что самолеты лоукостера летают в белорусскую столицу из Петербурга три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что российская компания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо, с 30 октября – в столицу Таиланда Бангкок, а со 2 ноября – на Гоа. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330.

В Коломбо на начальном этапе самолеты будут летать дважды в неделю. В Бангкок «Аэрофлот» будет летать с частотой семь рейсов в неделю. Столько же рейсов запланировано выполнять на Гоа.



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Теги: Минск
 
 
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Осуществлять полеты будет лоукостер «Победа».
 
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