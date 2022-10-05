Самолеты начнут летать из Москвы в Минск ежедневно с 28 октября

Ранее сообщалось, что российская компания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо , с 30 октября – в столицу Таиланда Бангкок, а со 2 ноября – на Гоа. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330.

В Коломбо на начальном этапе самолеты будут летать дважды в неделю. В Бангкок «Аэрофлот» будет летать с частотой семь рейсов в неделю. Столько же рейсов запланировано выполнять на Гоа.