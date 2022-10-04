Россия и Беларусь наращивают совместное производство

Курс на импортозамещение. Беларусь и Россия проводят ревизию существующих интеграционных связей и наращивают совместное производство. Результат есть – в машиностроении, пищевой промышленностях, микроэлектронике, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Наука и производство – в одной связке. Предприятие работает 24/7. С конвейера сходят лазерные скальпели для медицины, оптические системы для оборонки. Новый белорусско-российский проект – выпуск собственной тормозной системы для большегрузов, автобусов и тракторов. Импортные узлы заменят своими, которые в Союзном государстве ранее никогда не производили.
«Нами освоено уже 70% всей системы. Предстоит освоить оставшиеся 30%. Чтобы осуществлять комплектную поставку тормозных систем на все автомобильные рынки, объемы производства в холдинге должны быть увеличены в четыре с половиной раза», – отметил генеральный директор Александр Мороз.
Микросхемы и полупроводники – тоже в списке критического импорта. В развитие микроэлектроники Россия готова инвестировать полтора миллиарда рублей. Часть пойдет на перезагрузку минского завода «Интеграл». Его продукция необходима для начинки космических аппаратов и разработок «Роскосмоса».
«Мы прилично загубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Там налажен капитальный прорыв. Открывается глобальный рынок в нашей части. Белорусско-российский, постсоветский. Купят, если будет продукция хорошая, везде», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Обмен технологиями и компетенциями. Хороший пример показал белорусско-российский проект атомной станции. Опыт планируют масштабировать. К примеру, в космической сфере. Помимо создания российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения есть договоренность о совместном строительстве космодрома «Восточный».
«За нами не заржавеет. Вы говорите, санкции. А я говорю, что здесь ощущение, что санкций нет. Все свое», – отметил Лукашенко.
«У белорусских строителей хорошая репутация, высокие компетенции. Но это не единственное наше сотрудничество по космосу. У них очень хорошие предприятия. Причем наши разработки, финальные разработки будут у них», – сказал президент России Владимир Путин.
Не только высокие технологии, темп набирает и сотрудничество в пищевой отрасли. Из российского сырья Гродненский мясокомбинат выпускает хамон, палермо и бастурму. Всего 450 наименований. Половина продукции возвращается на российские прилавки в виде готовой колбасы.
«Благодаря поставкам российского сырья мы смогли нарастить объемы, поскольку нашего сырья нам сегодня не хватает. Российские производители нам в этом помогают. С Российской Федерацией мы работаем в российских рублях», – отметила начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Вероника Романович.
Новые партнеры и в легкой промышленности. Минское текстильное предприятие успешно сотрудничает с Московским метрополитеном. Все сотрудники российской столичной подземки одеты в форменные костюмы из белорусской ткани.