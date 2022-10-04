ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь наращивают совместное производство

04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курс на импортозамещение. Беларусь и Россия проводят ревизию существующих интеграционных связей и наращивают совместное производство. Результат есть – в машиностроении, пищевой промышленностях, микроэлектронике, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Наука и производство – в одной связке. Предприятие работает 24/7. С конвейера сходят лазерные скальпели для медицины, оптические системы для оборонки. Новый белорусско-российский проект – выпуск собственной тормозной системы для большегрузов, автобусов и тракторов. Импортные узлы заменят своими, которые в Союзном государстве ранее никогда не производили.

«Нами освоено уже 70% всей системы. Предстоит освоить оставшиеся 30%. Чтобы осуществлять комплектную поставку тормозных систем на все автомобильные рынки, объемы производства в холдинге должны быть увеличены в четыре с половиной раза», – отметил генеральный директор Александр Мороз.

Микросхемы и полупроводники – тоже в списке критического импорта. В развитие микроэлектроники Россия готова инвестировать полтора миллиарда рублей. Часть пойдет на перезагрузку минского завода «Интеграл». Его продукция необходима для начинки космических аппаратов и разработок «Роскосмоса».

«Мы прилично загубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Там налажен капитальный прорыв. Открывается глобальный рынок в нашей части. Белорусско-российский, постсоветский. Купят, если будет продукция хорошая, везде», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Обмен технологиями и компетенциями. Хороший пример показал белорусско-российский проект атомной станции. Опыт планируют масштабировать. К примеру, в космической сфере. Помимо создания российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения есть договоренность о совместном строительстве космодрома «Восточный».

«За нами не заржавеет. Вы говорите, санкции. А я говорю, что здесь ощущение, что санкций нет. Все свое», – отметил Лукашенко.

«У белорусских строителей хорошая репутация, высокие компетенции. Но это не единственное наше сотрудничество по космосу. У них очень хорошие предприятия. Причем наши разработки, финальные разработки будут у них», – сказал президент России Владимир Путин.

Не только высокие технологии, темп набирает и сотрудничество в пищевой отрасли. Из российского сырья Гродненский мясокомбинат выпускает хамон, палермо и бастурму. Всего 450 наименований. Половина продукции возвращается на российские прилавки в виде готовой колбасы.

«Благодаря поставкам российского сырья мы смогли нарастить объемы, поскольку нашего сырья нам сегодня не хватает. Российские производители нам в этом помогают. С Российской Федерацией мы работаем в российских рублях», – отметила начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Вероника Романович.

Новые партнеры и в легкой промышленности. Минское текстильное предприятие успешно сотрудничает с Московским метрополитеном. Все сотрудники российской столичной подземки одеты в форменные костюмы из белорусской ткани.

Минск и Москва договорились упростить доступ белорусской продукции на российский рынок. Такое соглашение накануне подписали главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также Минск и Москва договорились упростить доступ белорусской продукции на российский рынок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: НАТО наращивает свое присутствие у белорусских границ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2022
Mir24.TV Belarus
04.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика