Россия и Беларусь наращивают совместное производство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курс на импортозамещение. Беларусь и Россия проводят ревизию существующих интеграционных связей и наращивают совместное производство. Результат есть – в машиностроении, пищевой промышленностях, микроэлектронике, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Наука и производство – в одной связке. Предприятие работает 24/7. С конвейера сходят лазерные скальпели для медицины, оптические системы для оборонки. Новый белорусско-российский проект – выпуск собственной тормозной системы для большегрузов, автобусов и тракторов. Импортные узлы заменят своими, которые в Союзном государстве ранее никогда не производили.



«Нами освоено уже 70% всей системы. Предстоит освоить оставшиеся 30%. Чтобы осуществлять комплектную поставку тормозных систем на все автомобильные рынки, объемы производства в холдинге должны быть увеличены в четыре с половиной раза», – отметил генеральный директор Александр Мороз.



Микросхемы и полупроводники – тоже в списке критического импорта. В развитие микроэлектроники Россия готова инвестировать полтора миллиарда рублей. Часть пойдет на перезагрузку минского завода «Интеграл». Его продукция необходима для начинки космических аппаратов и разработок «Роскосмоса».



«Мы прилично загубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Там налажен капитальный прорыв. Открывается глобальный рынок в нашей части. Белорусско-российский, постсоветский. Купят, если будет продукция хорошая, везде», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



Обмен технологиями и компетенциями. Хороший пример показал белорусско-российский проект атомной станции. Опыт планируют масштабировать. К примеру, в космической сфере. Помимо создания российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения есть договоренность о совместном строительстве космодрома «Восточный».



«За нами не заржавеет. Вы говорите, санкции. А я говорю, что здесь ощущение, что санкций нет. Все свое», – отметил Лукашенко.