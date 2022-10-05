Подать работы на Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 можно до 10 октября

Источник материала: ProBusiness





Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА — событие, которое ежегодно ждут представители сферы коммуникаций. Участникам открываются новые возможности для продвижения брендов и агентств в профессиональных кругах. Победителей ожидает почётная награда — статуэтка ЛАМА, которая за время проведения фестиваля стала символом безграничного творческого мышления и креативности. Генеральным партнером фестиваля выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Проекты принимаются онлайн до 10 октября. Помимо креативных, брендинговых и диджитал агентств, к участию в конкурсе всё чаще заявляются инхаус агентства известных брендов и частные авторы. Загрузить работы могут только участники из Беларуси, но сами кейсы могут быть реализованы и за рубежом. Успешное участие в конкурсе учитывается в ежегодном рейтинге креативности АКМА .

Рейтинг креативности АКМА 2022 — это один из основных инструментов для локальных и международных брендов по выбору индустриального партнёра в сфере коммуникаций, а победы на фестивалях рекламы являются обязательным элементов для приглашения агентств к участию в тендерах.

В конкурсах ЛАМА всего 112 номинаций. Проекты оцениваются двумя составами жюри: индустриальную вертикаль оценивают представители агентств. Номинации индустриальной вертикали подходят для любого формата: от постера, биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии.

Категорийную вертикаль оценивает жюри, в числе которых ярчайшие представители брендов-рекламодателей. Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы.

Ценность наград Фестиваля ЛАМА в рейтинге креативности АКМА 2022 особенно высока. Это объясняется небольшим количеством наград белорусских агентств на международных фестивалях креативности. К участию принимаются работы, реализованные с 1 января 2021 года по 10 октября 2022 года.

Чтобы подать работу, необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте lamafest.by .

2. В личном кабинете загрузить работу в соответствии с техническими требованиями.

3. Дождаться утверждения работы модератором.

4. Произвести оплату.

Торжественная Церемония награждения победителей Фестиваля рекламы ЛАМА состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel. Все участники, подавшие конкурсные работы, будут приглашены на Церемонию награждения.