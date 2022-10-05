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Подать работы на Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2022 можно до 10 октября
05.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль маркетинга и рекламы
Проекты принимаются онлайн до 10 октября. Помимо креативных, брендинговых и диджитал агентств, к участию в конкурсе всё чаще заявляются инхаус агентства известных брендов и частные авторы. Загрузить работы могут только участники из Беларуси, но сами кейсы могут быть реализованы и за рубежом. Успешное участие в конкурсе учитывается в
В
Категорийную вертикаль оценивает жюри, в числе которых ярчайшие представители брендов-рекламодателей. Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы.
Ценность наград
Чтобы подать работу, необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте
2. В личном кабинете загрузить работу в соответствии с техническими требованиями.
3. Дождаться утверждения работы модератором.
4. Произвести оплату.
Торжественная Церемония награждения победителей Фестиваля рекламы ЛАМА состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel. Все участники, подавшие конкурсные работы, будут приглашены на Церемонию награждения.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить кейсы можно на
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Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА - событие, которое ежегодно ждут представители сферы коммуникаций. Участникам открываются новые возможности для продвижения...
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