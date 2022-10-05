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Лукашенко потребовал от военных своевременно обнаруживать внешние угрозы
05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Своевременно обнаружить угрозы и выработать ответные меры – такие задачи поставил Александр Лукашенко перед силовыми ведомствами Беларуси. Президент посетил Генштаб Минобороны, передает телеканал «МИР 24».
Белорусский лидер обратил внимание, что войска НАТО наращивают свое присутствие вблизи белорусских границ со стороны Польши, Латвии и Литвы. Пограничные службы регулярно фиксируют случаи нарушения границы беспилотниками-разведчиками. Александр Лукашенко уверен: не исключены и другие провокации. И подчеркнул: ситуация обострена, но под контролем.
Задачи по совершенствованию Вооруженных сил президентом уже поставлены.
«Все те угрозы, которые могут возникнуть против нашей страны, – мы на них будем реагировать быстро, точно, адекватно. В той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства», – заверил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
В Беларуси ведут работу по обновлению Концепции национальной безопасности. Документ практически готов.
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Продолжается работа по обновлению Концепции национальной безопасности Беларуси.
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