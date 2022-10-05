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Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с юбилеем
05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон празднует 70-летний юбилей. С днем рождения его уже поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил высокий профессионализм, компетентность, незаурядную энергию и мудрость Рахмона, а также пожелал ему здоровья и благополучия, передает «МИР 24».
«Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-таджикских отношений. Убежден, что наша предстоящая встреча в солнечном и гостеприимном Душанбе придаст дополнительный импульс многоплановому стратегическому сотрудничеству двух стран в интересах братских народов», – отметил Лукашенко.
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Президент Беларуси отметил высокий профессионализм, компетентность, незаурядную энергию и мудрость главы Таджикистана.
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