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Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с юбилеем

05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон празднует 70-летний юбилей. С днем рождения его уже поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил высокий профессионализм, компетентность, незаурядную энергию и мудрость Рахмона, а также пожелал ему здоровья и благополучия, передает «МИР 24».

«Искренне благодарен за Ваш конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-таджикских отношений. Убежден, что наша предстоящая встреча в солнечном и гостеприимном Душанбе придаст дополнительный импульс многоплановому стратегическому сотрудничеству двух стран в интересах братских народов», – отметил Лукашенко.



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Президент Беларуси отметил высокий профессионализм, компетентность, незаурядную энергию и мудрость главы Таджикистана.
 
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