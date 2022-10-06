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Лукашенко потребовал от правительства усиления мер против роста цен
06.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка принять жесткие меры к сдерживанию роста цен, передает
Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года примерно на 3%, за восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси составила 13,8%.
Рост цен нивелирует усилия по повышению зарплат и пенсий, констатировал глава государства. Лукашенко указал на необходимость разобраться в причинах сложившейся ситуации и принять действенное решение.
Ранее президент Беларуси призвал управленцев проявлять больше инициативы и потребовал от райисполкомов
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Рост цен нивелирует усилия по повышению зарплат и пенсий, констатировал глава государства.
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