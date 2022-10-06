Лукашенко потребовал от правительства усиления мер против роста цен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка принять жесткие меры к сдерживанию роста цен, передает БЕЛТА .

Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года примерно на 3%, за восемь месяцев этого года инфляция в Беларуси составила 13,8%.

«На такие высокие значения инфляции Совет министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Ожидаю от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста», – сказал Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Рост цен нивелирует усилия по повышению зарплат и пенсий, констатировал глава государства. Лукашенко указал на необходимость разобраться в причинах сложившейся ситуации и принять действенное решение.