Лукашенко поручил снизить инфляцию в Беларуси до 8%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси инфляция не должна превышать 8%. Такое поручение Александр Лукашенко дал правительству и профильным ведомствам. Президент раскритиковал чиновников за стремительный и часто необоснованный рост цен, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Набор продуктов прежний, а сумма в чеке вдвое больше. Еще недавно поход в магазин обходился белорусам в 50 рублей. Это около тысячи российских. Теперь на эти деньги не разгуляешься.

«Около 100 рублей точно уходит за мелкие какие-то товары. Я уже не считаю мясо или что-то еще», – рассказала местная жительница.



Инфляция в стране достигла почти 14%. И президент считает: Совмин и Нацбанк должны были ответить на это жесткими мерами. Но пока покупатели вынуждены переплачивать не только за импортные продукты, но и за отечественные.

«Разумеется, есть объективные для нас факторы, когда из-за бездумного введения санкций западными странами нарушился обычный уклад мировой торговли. Рост цен – это не изобретение Беларуси. Весь мир ошалел от этой инфляции. Почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья? Цены на сырье не выросли. На топливо и прочее тоже не выросли. Я вынужден вмешиваться в ситуацию», – заявил Лукашенко.

Больше всего подорожали непродовольственные товары: техника, одежда, мебель. Так продавцы страховались от колебаний на валютном рынке. Но с тех пор прошли несколько месяцев.



«Сначала взвинтили цены на подросший курс. А когда рубль укрепился, открутить ценник назад почему-то забыли. Вы этого не заметили? Почему не подняли гвалт и не восстановили справедливость? Импортеры почему-то упорно продолжают закладывать в цену товара курсовые риски. Должна быть введена ответственность за обоснованность цен импорта, и налажена система. И эта система должна быть подконтрольной. Особое внимание – критическому импорту», – отметил Лукашенко.

Нередко предприниматели используют лазейки. Чтобы обосновать повышение цены, товар продают под видом новинки. Влияют на рост цен и посредники между производителями и торговыми точками.

«Посредничества быть не должно. Торгаши взвинчивают цены на всех цепочках. Мы тратим немалые деньги из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей, находим дешевые кредиты для перерабатывающих предприятий, создаем благоприятные условия для размещения и работы торговых объектов. Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц», – заявил президент.

Само понятие «социально значимые товары» президент потребовал исключить. Их стоимость контролируется на нескольких уровнях от профсоюзов до правительства. Но потребности людей выходят за рамки «молоко, хлеб, крупы». От чиновников президент ждет конкретных решений. Одно из предложений – четкие и одинаковые условия на рынке, как для госпредприятий, так и для частных.



«Цены на продукцию наших государственных промышленных, сельскохозяйственных предприятий ограничиваются. А частники, которые им поставляют те же запчасти, оборудование, комплектующие, действуют абсолютно как захотят. Покупают доллары на бирже по 2,5 рубля, а в цены закладывают тот же доллар на порядок дороже. И всегда у них есть оправдание. Какие-то мифические риски, логистика и так далее», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.