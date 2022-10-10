Погода в СНГ: в Беларуси золотая осень, в Армении дожди и похолодание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Золотая осень в холодном исполнении пришла в Московский регион. Ночью заморозки до минус двух, а днем солнечно и до плюс десяти. О погоде в других городах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

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Как выжить во время резких перепадов погоды? Казахстан

На юге Казахстана настоящая золотая осень. Солнечную и сухую погоду принес антициклон. Днем в Алматы плюс 15. Но совсем другая картина в горах. Накануне там выпал снег. Осадки засыпали трассу Кеген – Нарынкол. Рабочие и несколько единиц техники чистят полотно. Движение транспорта не ограничивали, но водителей предупредили, что на дороге скользко.

Армения

За погоду в Армении отвечает циклон. Сегодня полный пасмурный набор: дождь, туман, гроза и понижение температуры. На дорогах плохая видимость. Спасатели рекомендуют водителям быть максимально бдительными, не превышать скорость, избегать обгонов.

Беларусь

Осень в Минске заиграла яркими красками. В столице Беларуси солнечно и плюс 14. На юге страны на несколько градусов теплее. Комфортная погода для рыбалки. В озере Береща стало больше карпа. Оно находится в Березинском биосферном заповеднике. Накануне в водоем выпустили больше тонны рыбы. Кроме карпа, там можно поймать щуку, леща, окуня и карася.