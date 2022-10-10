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Центр по переработке отходов открыли под Минском
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском открыли крупный центр по переработке отходов. Пока единственный в Беларуси. Он должен разгрузить мусорные полигоны. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко увидела, как сортируют и пускают в дело отходы.
Полезное
На переработку идут и растительные отходы. В Беларуси запретили захоранивать их на полигонах. Раньше они гнили в мусорных кучах и образовывали метан – газ, который разрушает
Растительный мусор (ветки, палки и листва) превращается в компост – удобрения, полезные и для почвы в огороде, и для плантаций.
Путь отходов в повторный оборот начинается у каждого дома. То, что можно переработать, нужно складывать в
К таким отходам относятся пластиковые бутылки, бумага, стекло, пакеты, пленка, алюминиевые банки. В центре их вручную сортируют и прессуют, а после отправляют перерабатывающим компаниям. Но работу усложняет лишний мусор, который выбрасывают не в те контейнеры.
«Вот пакет с мусором бытовым. Здесь чистой воды органика, которая от населения должна уезжать на полигон для захоронения. Но такое зачастую попадается и в контейнерах для сбора вторичных материальных ресурсов», – добавляет Вячеслав Дорощенко.
Чтобы обратить на это внимание, компания заменит контейнеры во дворах столицы. Для бытового мусора останется черный ящик, а для полезного появится новый – яркого желтого цвета.
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Центр должен разгрузить мусорные полигоны
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