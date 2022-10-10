Центр по переработке отходов открыли под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском открыли крупный центр по переработке отходов. Пока единственный в Беларуси. Он должен разгрузить мусорные полигоны. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко увидела, как сортируют и пускают в дело отходы.

Полезное вторсырье из мусора здесь делают семь дней в неделю. Строительные отходы за мгновение оживают вновь.

«Для щебня вторичного и смеси минеральной используются бетон, железобетон, кирпич, штукатурка, плитка и все такие строительные минеральные отходы, которые можно для этого использовать. В то же время там запрещено перерабатывать куски линолеума, куски битума», – объясняет начальник центра по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

На переработку идут и растительные отходы. В Беларуси запретили захоранивать их на полигонах. Раньше они гнили в мусорных кучах и образовывали метан – газ, который разрушает озоновый слой . Сейчас же естественным путем отходы становятся полезным сырьем.

Растительный мусор (ветки, палки и листва) превращается в компост – удобрения, полезные и для почвы в огороде, и для плантаций.

Путь отходов в повторный оборот начинается у каждого дома. То, что можно переработать, нужно складывать в отдельный контейнер . Например, упаковку. Она составляет практически 30% всех отходов.

«Это могут быть контейнеры, в которые собираются вторичные материальные ресурсы отдельно по фракциям либо же в смешанном виде, как в нашем случае. Затем эти отходы забираются отдельным рейсом, автомобилями специализированными – и попадают уже не на полигон, а на линии по дальнейшей досортировке этих отходов», – говорит начальник участка вторичных материальных ресурсов Вячеслав Дорощенко.

К таким отходам относятся пластиковые бутылки, бумага, стекло, пакеты, пленка, алюминиевые банки. В центре их вручную сортируют и прессуют, а после отправляют перерабатывающим компаниям. Но работу усложняет лишний мусор, который выбрасывают не в те контейнеры.

«Вот пакет с мусором бытовым. Здесь чистой воды органика, которая от населения должна уезжать на полигон для захоронения. Но такое зачастую попадается и в контейнерах для сбора вторичных материальных ресурсов», – добавляет Вячеслав Дорощенко.

Чтобы обратить на это внимание, компания заменит контейнеры во дворах столицы. Для бытового мусора останется черный ящик, а для полезного появится новый – яркого желтого цвета.