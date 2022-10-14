МЧС Беларуси проверяет безопасность домов с печным отоплением

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в преддверии холодов сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе. Проверяют работу печного отопления , проводки, пожарных извещателей, осматривают участки. Как избежать трагедии, расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

«Труба асбестоцементная запрещена. Они имеют свойство из-за разности температур лопаться, может произойти возгорание», – объясняет сотрудник МЧС.

Из трех печей работает только одна, но и она из-за неисправности греет плохо. Ремонтировать хозяевам некогда: ухаживают за престарелой мамой, да и сил нет, сами тоже в возрасте.

«Печь не действует, потому что надо ее переделывать. Что-то не так сделано. Но в меру своего возраста и в меру занятости сына... Он, видите, тоже не справляется. Знает, что нужно и побелить, и поштукатурить, но так пока и не дошел до этого», – говорит жительница Минского района Лидия Иванова.

Спасатели предупредили: такая печь может привести к пожару. Бригада МЧС ежедневно осматривает чердаки, проводку. Во время рейдов находят тысячи нарушений. Основная причина – неисправность печей и утечка газа. Многие проблемы видны уже с порога.

«Здесь листья могут привести из-за брошенного окурка к каким-то последствиям. Например, распространению возгорания. Видите, огонь может пойти от самой дороги по этой сухой растительности, по листьям дойти до строений», – предупреждают спасатели местных жителей.

За год в Минской области произошло больше тысячи пожаров. В огне погибли 122 человека. В группе риска многодетные и неблагополучные семьи, а также пенсионеры. Спасателям порой приходится убеждать жителей позаботиться о своей безопасности.

«Когда спасатели приходят в дом, цель одна: чтобы в этом доме были созданы безопасные условия, а хозяин не просто услышал, что у него есть нарушение, и спокойно продолжил жить, а все-таки исправил те нарушения», – говорит официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Детям спасатели дарят обучающие книги. До наступления сильных холодов еще есть время заняться ремонтом системы отопления. Зимой это сделать будет гораздо сложнее, предупреждают сотрудники МЧС.