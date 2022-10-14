«Не торопитесь с резкими действиями»: мнение юриста о том, что делать с запретом на повышения цен

Источник материала: ProBusiness





Как бизнесу работать после запрета на повышение цен? С 6 октября, когда вышло Постановление Совмина № 669 , вопросов у предпринимателей, компаний и собственников больше, чем ответов. Юридическая компания Ильи Латышева проанализировала новые документы и разъяснения . Публикуем экспертный комментарий с незначительной редактурой «Про бизнес».

Илья Латышев

Юрист, ведущий телеграм-канала Латышев | Юр. новости

— 6 октября появилась новость о том, что в Беларуси запрещен рост цен. Вечером того же дня было опубликовано вступившее в тот же день в силу Постановление Совмина № 669 «О временных мерах по стабилизации цен». На следующий день была опубликована президентская Директива от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен». 10 октября на сайте МАРТ были опубликованы:

Разъяснения о применении постановления Совмина.

Рекомендуемый порядок работы государственных органов при поступлении обращений о согласовании повышения или установления цен (тарифов) в рамках Постановления № 669.

Есть информация о том, что сейчас готовятся иные нормативные акты, которые будут регулировать вопросы роста цен, регистрации цен и т.п. Многие импортеры и оптовики сейчас остановили отгрузки в ожидании этих актов. Поэтому любую информацию по этой теме постоянно нужно будет актуализировать.

Так что сейчас я рассмотрю общие моменты, касающиеся запрета на повышение цен.





Общие моменты

Пункт 1 Директивы № 10 устанавливает, что с 6 октября 2022 запрещается повышение цен, кроме случаев, определенных председателями облисполкомов, Минского горисполкома совместно с Министром антимонопольного регулирования и торговли и отраслевыми министерствами.

Пункт 1 Постановления № 669 предписывает юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги на территории Республики Беларусь, зафиксировать цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября 2022 года.

Что значит «зафиксировать»? Что в данном контексте понимается под словом «зафиксировать», на 100% непонятно: сохранить в каком-то документе или не повышать.

На мой взгляд, исходя из общего смысла комментируемых актов, здесь имеется в виду второй вариант — не повышать цены по сравнению с теми, которые действовали на 5 октября. Хотя в соцсетях проходила информация, что администрации некоторых торговых центров запрашивали у арендаторов документы об уровне цен на 5 октября, якобы для предоставления в соответствующие исполкомы. Однако обязанности составлять такие документы и тем более предоставлять их куда-либо рассматриваемые акты не содержат.





Также необходимо отметить, что МАРТ в своем разъяснении указывает, что в случае отсутствия товаров на 5 октября цену необходимо фиксировать на предыдущую дату их реализации (независимо от временного периода).

То есть, если последний раз вы продавали некий товар 2 года назад, то сейчас цену на него необходимо ставить ту же, что была при последней продаже.

Следует отметить, что в данном случае МАРТ оперирует только понятием «товар», хотя по логике его выводы должны быть применимы и к услугам.

На что распространяется запрет? Если толковать пункты Директивы № 10 и Постановления № 669 буквально, то запрет повышать цены распространяется только на товары и услуги. На иные категории (работы, аренду и т.п.) он как будто и не распространяется.

Однако здесь все очень неоднозначно:

Во первых, Директива 10 запрещает в принципе повышение цен, не оперируя категориями «товары», «работы», «услуги» и т.д.

Во-вторых, в преамбуле Директивы работы упоминаются в контексте обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами (работами, услугами).

В-третьих, стало модно ссылаться на «дух закона».

Поэтому я не удивлюсь, если практика пойдет по тому пути, что нельзя будет повышать ничего: ни цены на работы, ни ставки арендной платы, ни размер вознаграждения по договорам комиссии, страхования и прочим и т.п., исходя именно из «духа директивы».





На что еще обратить внимание в разъяснении МАРТ

В п. 2 указывается, что любое повышение цен не допускается (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и др.).

Что при этом делать продавцу, к сожалению, не указывается. Основной целью деятельности любого субъекта хозяйствования является извлечение прибыли. Поэтому при увеличении цены производителя, расходов и т.д. и наличии запрета на повышение цен продавцам, возможно, будет проще закрыться, чем продавать себе в убыток.

Не допускается изменение предоставления скидок производителями/импортерами, которое может привести к росту цен, выше действовавших по состоянию на 5 октября 2022.

Касаемо отечественных производителей данная норма, по идее, должна работать. Но как быть с иностранными производителями?

Пока, исходя из логики разъяснения МАРТ, получается, что даже если иностранный производитель цену повышает, белорусские импортеры, оптовики, розничные продавцы цену этого же товара повышать автоматически не могут. Могут только с согласия соответствующего госоргана (об этом ниже).

Не допускается повышение цены/тарифа, применяемой 5 октября 2022 субъектом предпринимательской деятельности в отношении каждого субъекта хозяйствования (п. 3 разъяснения).

Честно говоря, смысл этого уточнения мне до конца не ясен. Если Постановление № 669 и Директива № 10 запрещают повышать цены, то уже сам по себе такой запрет означает, что цены нельзя повышать в отношении каждого контрагента.





Договоры, заключенные по состоянию на 5 октября 2022 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления № 669 в части установления цены (тарифа).

По логике авторов разъяснения МАРТ, все нормы договоров о возможности, порядке, условиях увеличения их цены должны быть из договоров исключены, поскольку противоречат запрету, установленному Постановлением № 669 и Директивой № 10.

Вывод, на мой взгляд: закапываться в бумажную работу и делать дополнительные соглашения к договорам сейчас смысла нет.

Во-первых, ждем выхода новых подзаконных актов, которые будут регламентировать рост цен.

А во-вторых, если договоры не привести в соответствие с нормами Постановления № 669 и Директивы № 10, то они все равно будут действовать в части не противоречащей данным актам.

Изменение цены при акциях

П. 2 постановления № 669 предусматривает, что не допускается повышение цен (тарифов) в результате отмены мероприятий, направленных на продвижение товаров (услуг), то есть акций, скидкой, распродаж и др.

МАРТ в своем разъяснении (абзац второй п. 2) толкует данную норму расширительно. Наряду с отменой, указывается также завершение проводимых 5 октября мероприятий, направленных на продвижение товаров/услуг (акции, скидки, распродажи и другие).

Если на 5 октября действовала акция, по которой товар продавался со скидкой, к примеру, в 50%, то после окончания этой акции товар все равно должен продаваться со скидкой в 50%.

После 6 октября 2022 можно проводить новые акции, направленные на снижение цены. Но после их окончания цена все равно не должна превышать уровень цены по состоянию на 5 октября 2022 года.





Дооценка

Пункт 3 Постановления № 669 говорит о том, что дооценка остатков товаров в розничной торговле — до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров — не производится.

Пункт 7 Разъяснения уточняет: дооценка юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, остатков товаров не допускается как в целом по организации розничной торговли, так и при поступлении этого товара до 6 октября 2022 года в один из торговых объектов.

Согласование цен на новые товары, повышение цен

П. 4 Постановления № 669 касается согласования цен на новые товары (услуги), а также повышения цен.

Этот пункт предусматривает, что установление цен (тарифов), которые до 6 октября 2022 года не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Беларуси, а также повышение цен в случае экономической целесообразности допускается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими их производство (ввоз, оказание) и (или) реализацию на внутренний рынок, только по согласованию:

С республиканскими унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Республики Беларусь, — с соответствующими республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении (составе, системе) которых находится (входит) такое унитарное предприятие или хозяйственное общество либо которым переданы в управление акции (доли в уставном фонде) хозяйственного общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь, в установленном ими порядке.

Коммунальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в собственности административно-территориальных единиц, другими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — с соответствующими облисполкомами и Минским горисполкомом по месту государственной регистрации в установленном ими порядке.





В данном контексте самым главным вопросом будет определение того, что же является новыми товарами (услугами), которые до 6 октября 2022 года не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались).

Считать таковыми только те, которые в принципе были произведены (ввезены, оказаны) после 6 октября? Или считать только те, которые никем и никогда до указанной даты не производились (не ввозились, не реализовывались, не оказывались)?

Прямого ответа на этот вопрос ни Постановление № 669, ни Разъяснения МАРТ не содержат.

В сноске к Разъяснениям МАРТ указано, что цены (тарифы) от новых контрагентов относятся к ценам на товары или услуги, которые ранее не реализовывались (не оказывались).

Если следовать этой логике, то получается, что любой товар (услуга), которые будут произведены, реализованы, оказаны после 6 октября 2022 года, являются новыми. И цена на них должна быть установлена только по согласованию с соответствующим госорганом.

Однако такой подход, по моей оценке, будет противоречить тому же Разъяснению в части фиксации цены на предыдущую дату реализации тех товаров, которых на 5 октября в реализации не было. И я даже молчу о том объеме бумажной работы, который необходимо будет провести субъектам хозяйствования, а потом и специалистам соответствующих госорганов для согласования цен на такие вот «новые» товары и услуги.

Вопрос, что относить к новым товарам и услугам я бы пока считал открытым.

Также, со ссылкой на абзац третий пункта 2 Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров и продукции общественного питания (постановление Совмина от 22 июля 2014 г. № 703), МАРТ указывает, что под разновидностью товара следует понимать совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (модель, размер, иные характеристики товаров при их наличии). В этой связи товары одного вида могут иметь различные варианты разновидностей и все они будут являться разными товарами.

То есть если у вас в продаже на 5 октября были одежда всех размеров, кроме XXXXL, а 6 октября вам поступил этот самый размер XXXXL по той же цене, что и все остальные размеры, — это с точки зрения МАРТ новый товар и цену на него необходимо согласовывать.





Следующим здесь будет вопрос определения «экономической целесообразности» повышения цен. Документы не содержат хотя бы минимальных критериев определения этой самой экономической целесообразности.

А что это значит? Скорее всего, определение экономической целесообразности пока отдается на откуп конкретного исполнителя. Усмотрит — даст согласование на повышение цен, не усмотрит — не даст. Либо есть вероятность того, что до повления дальнейших пояснений такие согласования выдаваться не будут.

В своем Разъяснении МАРТ отмечает, что порядок согласования цен на новые товары, а также повышения цен в случае экономической целесообразности определяется республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом самостоятельно.

Предполагаю, что за основу госорганы возьмут Рекомендуемый порядок, разработанный МАРТом. Однако, на мой взгляд, он требует еще значительной доработки.

К примеру, не содержит сроков выдачи согласований. Указывается, что решения госорганы должны принимать в «кратчайшие сроки». Однако если представить, сколько субъектов хозяйствования сейчас одномоментно обратятся за согласованиями по всей стране, то рискну предположить, что «кратчайшие сроки» могут растянуться на месяцы…

Кроме того, нет указаний, каким образом следует обращаться за согласованиями: лично, по почте, в электронной форме. Мне сейчас вспомнилось, как на заре своей предпринимательской деятельности я ездил в отдел цен и регистрировал цены на свои услуги. В очереди сидел довольно долго, а регистрация заняла пару минут — никто экономическое обоснование не смотрел. Подпись, печать — свободен, следующий.





Документы для согласования цен на новые товары, повышения цен

Для согласования повышения цен в случае экономической целесообразности необходимо подавать следующие документы:

Заявление.

Документы (копии товарно-транспортных накладных, инвойсов, договоров, протоколов согласования, другие), подтверждающие необходимость повышения цен.

Пояснительную записку с кратким изложением причин повышения цен.

Производителям дополнительно к документам о повышении цен необходимо подавать:

Калькуляцию по расчету отпускных цен (с расшифровкой статей затрат) или информация о фактической и плановой себестоимости с учетом отраслевых особенностей формирования цен.

Информацию об объеме реализованной продукции (отгруженной) и рентабельности реализованной продукции на внутренний рынок и экспорт.

Информацию о реализации мероприятий по снижению затрат.

Информацию об уровне действующих цен на аналогичные товары, производимые (ввозимые) и (или) реализуемые на товарном рынке Республики Беларусь

Импортерам дополнительно к документам о повышении цен необходимо подавать расчет отпускных цен.

Оптовым и (или) розничным продавцам, дополнительно к документам о повышении цен необходимо подавать расчет оптовой (розничной) цены.

Для согласования установления цен (тарифов) на новые товары (услуги) необходимо подавать:

Заявление для согласования установления цены на новые товары (услуги).

Пояснительную записку с четким и подробным обоснованием, почему выпускаемый товар является именно новым по сравнению с выпускаемым ранее, а также подтверждающие документы (копии технического условия, товарно-транспортных накладных, инвойсов, договоров, протоколов согласования, другие).

Информацию об уровне действующих цен на аналогичные товары, производимые (ввозимые) и (или) реализуемые на товарном рынке Республики Беларусь.

Производителям дополнительно к документам о согласовании установления цен необходимо подавать плановую калькуляцию по расчету отпускных цен (с расшифровкой статей затрат) или информацию о плановой себестоимости с учетом отраслевых особенностей формирования цен.

Импортерам дополнительно к документам о согласовании установления цен необходимо подавать экономический расчет отпускных цен.





Когда цену можно повышать без согласования?

Пункт 5 Постановления 669 содержит единственный допустимый вариант увеличения цены для субъектов торговли без согласования — на размер (в процентном отношении) повышения отпускных цен производителей (импортеров), произведенного в соответствии с пунктом 4 Постановления 669 (то есть с получением производителем (импортером) согласования соответствующего госоргана), при наличии копии решения государственного органа (организации) о таком согласовании.

Ответственность за нарушения

Постановление № 669 дает право соответствующим госорганам приостанавливать работу объектов, а также действие специальных разрешений (лицензий) в случае «нарушения требований, установленных настоящим постановлением».

Есть также и статья 13.2 КоАП, часть первая которой устанавливает штраф до 40 базовых величин — за нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов).

На мой взгляд, указанная статья КоАП может применяться только после установления соответствующего «порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов)». Запрет на рост цен, установленный Постановлением № 669 и Директивой № 10 я бы к такому порядку не относил.

Если после 20 октября будет установлен, как ожидается, порядок установления и применения цен — уже за его несоблюдение можно будет опасаться применения ответственности по статье 13.2 КоАП.





Иные моменты

В своем разъяснении МАРТ указывает, что действие Постановления № 669 распространяется:

На отношения, связанные с реализацией товаров на биржевых торгах и в рамках государственных закупок, а также процедур закупок за счет собственных средств.

На продукцию общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания).

При этом действие Постановления № 669 не распространяется на юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров, оказание услуг при поставке по внешнеторговому договору.

Выводы

Если опираться на предыдущий опыт, а также логику, Постановление № 669 и Директиву 10 должны скоро отменить. Предыдущие подобные акты отменялись быстро. И я не вижу никакого обоснованного резона ломать сформированный годами и работающий механизм ценообразования и добавлять бумажной работы как бизнесу, так и госорганам.

Основной вывод по рассматриваемой ситуации — не торопиться с выводами и какими-то резкими действиями.

Если же ситуация будет развиваться по не столь позитивному сценарию, то в ближайшее время выйдут новые, более подробные акты, которые урегулируют вопросы ценообразования и увеличения цен.

Вполне ожидаемыми могут быть множество запросов в МАРТ по вопросам применения этих актов, из чего и будет формироваться практика.

Читайте также