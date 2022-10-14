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Беларусь продолжит обеспечивать лекарственную безопасность

14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжает работу над обеспечением лекарственной безопасности. В Национальной академии наук собрались ученые, производители медикаментов, врачи, сенаторы и министры, сообщает «МИР 24».

«Мы понимаем, что ряд препаратов мы импортируем. У нас есть наука, работают в этом направлении ученые. Они должны более эффективно работать и предлагать те лекарственные препараты, которые сегодня должны выпускаться на наших фармпредприятиях», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова также отметила, что сегодня 50% торговых полок в аптеках занимают белорусские лекарства. В больницах их доля достигает 90%. Ученые готовы предложить полсотни новых наименований.

Фармацевтическая промышленность Беларуси не допустила большого скачка цен. При общей инфляции по стране более 13% по отрасли она составила около 5%.



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Фармацевтическая промышленность Беларуси не допустила большого скачка цен.
 
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