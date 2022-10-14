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Беларусь продолжит обеспечивать лекарственную безопасность
14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь продолжает работу над обеспечением лекарственной безопасности. В Национальной академии наук собрались ученые, производители медикаментов, врачи, сенаторы и министры, сообщает «МИР 24».
Наталья Кочанова также отметила, что сегодня 50% торговых полок в аптеках занимают белорусские лекарства. В больницах их доля достигает 90%. Ученые готовы предложить полсотни новых наименований.
Фармацевтическая промышленность Беларуси не допустила большого скачка цен. При общей инфляции по стране более 13% по отрасли она составила около 5%.
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Фармацевтическая промышленность Беларуси не допустила большого скачка цен.
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