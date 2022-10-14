Лукашенко: Польша провоцирует США применить ядерное оружие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По итогам встреч в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о том, кто является главным источником напряженности в мире, сообщает «МИР 24».

«Инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас, Соединенные Штаты Америки, на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна. Не надо плясать под дудку обезумевших политиков. Есть ядерное оружие, пусть оно находится на складах там, где оно есть. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», – сказал Александр Лукашенко.