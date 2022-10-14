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В Беларуси продолжается сезонная вакцинация от гриппа
14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается сезонная вакцинация от гриппа. Сегодня прививки сделали сотрудники минского представительства телерадиокомпании «Мир» – журналисты, операторы, инженеры и редакторы, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
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Сегодня прививки сделали сотрудники минского представительства телерадиокомпании «Мир» – журналисты, операторы, инженеры и редакторы.
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