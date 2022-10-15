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Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

15.10.2022 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена
Фото: m.fotostrana.ru

Системность в бизнесе — основа успешной работы компании. Хорошо выстроенные процессы позволяют не думать каждую секунду про «операционку». Но для развития этого недостаточно. Особенно во времена экономических потрясений. Понадобится нестандартный подход к ведению бизнеса, который никому из ваших конкурентов в голову бы не пришел. Нужно быть новатором, творцом, визионером, который сможет добиться того, о чем многие и мечтать не смеют.

Сегодня мы предлагаем подборку из сервиса МТС Книги литературы, которая поможет бизнесу найти новые возможности для роста.

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена
Тимур Вычужанин
Литературный критик

Наталия Боровикова. Ведущий к цели. Практический курс для модераторов и фасилитаторов

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

В книге описаны роли фасилитатора и модератора, их обязанности и основные функции, а также практические плюсы, которые компания получит, если наймет таких людей в свою команду. Фактически, фасилитатор и модератор — проводники, которые делают связь между начальством и рядовыми сотрудниками гораздо более прочной и прозрачной.

Фасилитатор — специалист по коммуникации, человек, который не руководит командой, но на горизонтальном уровне общения людей в группе является самым важным звеном. Благодаря ему вы не только сможете избежать конфликтов среди сотрудников, но и многократно увеличите эффективность их работы, ведь фасилитация — это не просто полезное и правильное общение, это своеобразная философия коммуникации, которая позволяет налаживать очень прочные, но вместе с тем гибкие горизонтальные связи.

Модератор же позволяет команде лучше распределять свои силы и обязанности. Он при помощи «мягкой силы» управляет коллективом и направляет работу в нужное русло. Совместно с фасилитатором они составляют дуэт, который позволит добиться вам максимальной результативности.

Книга дает представление о том, как развить в себе необходимые качества и стать самому фасилитатором и модератором для своих сотрудников, а также объясняет, почему стоит нанять людей с подобными компетенциями, если не справляетесь лично.

Ицхак Адизес. Управление жизненным циклом корпораций

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

Чаще всего люди воспринимают корпорации как матрицу — сложнейший набор цифр, формул и четких стратегических решений. Своеобразные башни, состоящие из безукоризненно работающих механизмов, где каждая шестеренка стоит на своем месте и выполняет только ту функцию, для которой изначально и создавалась. Ицхак Адизес предлагает в своей книге «Управление жизненным циклом корпораций» совершенно иной взгляд на компанию и бизнес.

Представьте: корпорации на самом деле подчиняются тем же законам природы, что и человек или растение. Поначалу может показаться, что эта теория не работает, а доктор Адизес просто игнорирует общеизвестные законы ведения бизнеса, но вместе с тем эта теория пользуется популярностью во всем мире. И популярность эта пришла не потому, что Ицхак Адизес — гениальный маркетолог, а потому, что его теория жизненных циклов работает.

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  • 1,5 млн электронных и аудиокниг на 16 языках (современная проза, комиксы, детективы, нон-фикшн).
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Благодаря ей вы научитесь не только гораздо лучше понимать природу успеха самых крупных игроков на рынке, но и предугадывать кризисы, которые у компаний также случаются с определенной периодичностью, как, например, люди переживают кризис среднего возраста. Но самое важное, что есть в этой книге: методология, которая позволит отличать нормальные, естественные и временные проблемы, от аномальных, а также вовремя с ними справляться.

Масааки Имаи. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

Японский подход к бизнесу всегда отличался своей необычностью, можно даже сказать экзотичностью. Однако именно этот подход и позволил им сотворить то, что современные экономисты называют «японским экономическим чудом». Начиная с 80-х многие японские компании являются лидерами в своих отраслях, при этом сохраняя баланс между традиционной корпоративной культурой и инновациями. Японский аналитик Масааки Имаи вывел собственную теорию об успехе компаний родной страны, чтобы предложить ключ к таким же достижениям всем, кто готов усвоить особенный восточный опыт.

Это первая книга трилогии, где автор вводит понятие «кайдзен», объясняет суть этого явления, а также предлагает практические примеры применения этой теории в японских компаниях.

Метод «кайдзен» заключается в поиске очень тонкого баланса между жесткой, просчитанной стратегией и более творческих, нестандартных путей для достижения желаемого результата.

Также в книге говорится о важности постепенных качественно-количественных изменений в компании. Это открытие именно восточных предпринимателей, ведь на западе предпочитают революционный путь одного решения, переворачивающего все с ног на голову.

В общем, книга поможет вам под новым углом посмотреть на основные принципы ведения бизнеса.

Гор Нахапетян, Виктория Михайлова. Тандемократия. Искусство «рулить» вдвоем

Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

Обычно, когда говорят об успешных компаниях, сразу называют одно представительское лицо, которое с этой компанией ассоциируется. Tesla и Space X? Илон Маск. Windows? Билл Гейтс. Amazon и Twitch? Джефф Безос. Мы привыкли к тому, что подобные компании — это своего рода авторские проекты, идеи одного конкретного человека, которые воплотились в жизнь благодаря талантам и стараниям этой личности. Гораздо реже мы видим примеры, в которых два лидера.

Дуэт авторов представил нам интереснейшею книгу «Тандемократия. Искусство „рулить“ вдвоем», где предлагает задуматься над плюсами, которые существуют у совместного способа управления. Как говорится, одна голова — хорошо, а две — лучше.

На реальных примерах авторы рассказывают о том, почему тандем — более правильный и эффективный способ управления, чем классическое «самоуправство». Более того, они предлагают взгляд на всю компанию как на сложный механизм, состоящий из множества тандемов, систему сдержек и противовесов, где каждый сотрудник или начальник постоянно удерживает своего «напарника» от ошибок. Крайне полезная книга для тех, кто привык работать в команде и хочет приучить к этому всех сотрудников компании.

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Системность в бизнесе - основа успешной работы компании. Хорошо выстроенные процессы позволяют не думать каждую секунду про «операционку». Но для развития этого...
 
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