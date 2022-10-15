Нестандартный подход: книги, которые помогут управлять бизнесом творчески и эффективно даже в тяжелые времена

Источник материала: ProBusiness

Системность в бизнесе — основа успешной работы компании. Хорошо выстроенные процессы позволяют не думать каждую секунду про «операционку». Но для развития этого недостаточно. Особенно во времена экономических потрясений. Понадобится нестандартный подход к ведению бизнеса, который никому из ваших конкурентов в голову бы не пришел. Нужно быть новатором, творцом, визионером, который сможет добиться того, о чем многие и мечтать не смеют.

Сегодня мы предлагаем подборку из сервиса МТС Книги литературы, которая поможет бизнесу найти новые возможности для роста.



Тимур Вычужанин

Литературный критик

Наталия Боровикова. Ведущий к цели. Практический курс для модераторов и фасилитаторов





В книге описаны роли фасилитатора и модератора, их обязанности и основные функции, а также практические плюсы, которые компания получит, если наймет таких людей в свою команду. Фактически, фасилитатор и модератор — проводники, которые делают связь между начальством и рядовыми сотрудниками гораздо более прочной и прозрачной.

Фасилитатор — специалист по коммуникации, человек, который не руководит командой, но на горизонтальном уровне общения людей в группе является самым важным звеном. Благодаря ему вы не только сможете избежать конфликтов среди сотрудников, но и многократно увеличите эффективность их работы, ведь фасилитация — это не просто полезное и правильное общение, это своеобразная философия коммуникации, которая позволяет налаживать очень прочные, но вместе с тем гибкие горизонтальные связи.

Модератор же позволяет команде лучше распределять свои силы и обязанности. Он при помощи «мягкой силы» управляет коллективом и направляет работу в нужное русло. Совместно с фасилитатором они составляют дуэт, который позволит добиться вам максимальной результативности.

Книга дает представление о том, как развить в себе необходимые качества и стать самому фасилитатором и модератором для своих сотрудников, а также объясняет, почему стоит нанять людей с подобными компетенциями, если не справляетесь лично.

Ицхак Адизес. Управление жизненным циклом корпораций





Чаще всего люди воспринимают корпорации как матрицу — сложнейший набор цифр, формул и четких стратегических решений. Своеобразные башни, состоящие из безукоризненно работающих механизмов, где каждая шестеренка стоит на своем месте и выполняет только ту функцию, для которой изначально и создавалась. Ицхак Адизес предлагает в своей книге «Управление жизненным циклом корпораций» совершенно иной взгляд на компанию и бизнес .

Представьте: корпорации на самом деле подчиняются тем же законам природы, что и человек или растение. Поначалу может показаться, что эта теория не работает, а доктор Адизес просто игнорирует общеизвестные законы ведения бизнеса, но вместе с тем эта теория пользуется популярностью во всем мире. И популярность эта пришла не потому, что Ицхак Адизес — гениальный маркетолог, а потому, что его теория жизненных циклов работает.

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Благодаря ей вы научитесь не только гораздо лучше понимать природу успеха самых крупных игроков на рынке, но и предугадывать кризисы, которые у компаний также случаются с определенной периодичностью, как, например, люди переживают кризис среднего возраста. Но самое важное, что есть в этой книге: методология, которая позволит отличать нормальные, естественные и временные проблемы, от аномальных, а также вовремя с ними справляться.

Масааки Имаи. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний





Японский подход к бизнесу всегда отличался своей необычностью, можно даже сказать экзотичностью. Однако именно этот подход и позволил им сотворить то, что современные экономисты называют «японским экономическим чудом». Начиная с 80-х многие японские компании являются лидерами в своих отраслях, при этом сохраняя баланс между традиционной корпоративной культурой и инновациями. Японский аналитик Масааки Имаи вывел собственную теорию об успехе компаний родной страны, чтобы предложить ключ к таким же достижениям всем, кто готов усвоить особенный восточный опыт.

Это первая книга трилогии, где автор вводит понятие «кайдзен», объясняет суть этого явления, а также предлагает практические примеры применения этой теории в японских компаниях.

Метод «кайдзен» заключается в поиске очень тонкого баланса между жесткой, просчитанной стратегией и более творческих, нестандартных путей для достижения желаемого результата.

Также в книге говорится о важности постепенных качественно-количественных изменений в компании. Это открытие именно восточных предпринимателей, ведь на западе предпочитают революционный путь одного решения, переворачивающего все с ног на голову.

В общем, книга поможет вам под новым углом посмотреть на основные принципы ведения бизнеса.

Гор Нахапетян, Виктория Михайлова. Тандемократия. Искусство «рулить» вдвоем





Обычно, когда говорят об успешных компаниях, сразу называют одно представительское лицо, которое с этой компанией ассоциируется. Tesla и Space X? Илон Маск. Windows? Билл Гейтс. Amazon и Twitch? Джефф Безос. Мы привыкли к тому, что подобные компании — это своего рода авторские проекты, идеи одного конкретного человека, которые воплотились в жизнь благодаря талантам и стараниям этой личности. Гораздо реже мы видим примеры, в которых два лидера.

Дуэт авторов представил нам интереснейшею книгу «Тандемократия. Искусство „рулить“ вдвоем», где предлагает задуматься над плюсами, которые существуют у совместного способа управления. Как говорится, одна голова — хорошо, а две — лучше.

На реальных примерах авторы рассказывают о том, почему тандем — более правильный и эффективный способ управления, чем классическое «самоуправство». Более того, они предлагают взгляд на всю компанию как на сложный механизм, состоящий из множества тандемов, систему сдержек и противовесов, где каждый сотрудник или начальник постоянно удерживает своего «напарника» от ошибок. Крайне полезная книга для тех, кто привык работать в команде и хочет приучить к этому всех сотрудников компании.

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